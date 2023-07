Canelo Álvarez le manda mensaje a Samy Rivers para la velada del año III

Este sábado primero de julio del 2023, se disputa la velada del año III organizada por el famoso streamer Ibai Llanos y el boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’’ Álvarez le mandó un mensaje a la streamer mexicana, Samy Rivers, que tendrá una pelea de exhibición.

Fue a través de las historias del Instagram de Rivers, que publicó el video que le mandó el mejor libra por libra, en el que le manda un saludo, la felicita de haberse animado a tener la pelea y le confesó que van a estar apoyándola por lo que le pidió que le eche muchas ganas.

esto es una locura 🥲🫶🏼 pic.twitter.com/wh5FUJ7xWw — rivers (@samyriveratv) July 1, 2023



“Hola Samy, Se que vas a pelear, que te animaste a hacer una pelea de boxeo.La verdad que te felicito échale muchas ganas. Estamos contigo y vamos a estar apoyándote. Te deseo lo mejor, que te vaya muy bien y muchas bendiciones. Te mando un abrazo, Samy.”

Rivers no dudó en agradecerle a Canelo Álvarez por la felicitación, confesó que significa mucho para ella y agregó que hoy es el día, todo o nada.

“Hoy es el día, todo o nada. Gracias @canelo, significa mucho para mi. VIVA MÉXICO”.

canelo le ha dado sus bendiciones a rivers ! pic.twitter.com/c5ryzt6J92 — ale (@tntduista) July 1, 2023



¿Contra quién pelea Rivers?



La mexicana se enfrentará a la streamer española Marina Rivers, de igual forma tiene el nombre de Rivers en sus redes por lo que para los fans es Rivers mexicana vs Rivers española.

Hay mucha expectativa en la pelea pues en el pesaje los ánimos se calentaron y terminaron dividiendo a los seguidores en las redes sociales.

La cartelera completa de la velada del año 3

Son seis peleas las que se van a disputar en la velada del año III, los cuales son:

(ESP) Ampeter vs. Abraham Mateo (ESP)

(MEX) Samy Rivers vs. Marina Rivers (ESP)

(SLV) Fernanfloo vs. Luzu (ESP)

(BUL) Misho vs. Shelao (CHI)

¿? (rival sorpresa) vs. Mayichi (ESP)

(ARG) Coscu vs. Germán Garmendia (CHI)

