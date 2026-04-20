¿Cuántos goles se anotaron en la Jornada 15 del Clausura 2026?

En la Liga MX, el Clausura 2026 ya dejó claro que no se juega a un solo ritmo. Hay fechas donde las defensas dominan y otras donde los partidos se abren sin aviso. La Jornada 15 cayó en una zona que ya se volvió familiar en este torneo, porque el gol volvió a aparecer con regularidad y el fin de semana cerró con un número fuerte.

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Se anotaron 25 goles en la Jornada 15 del Clausura 2026

En la Jornada 15 se anotaron 25 goles, una cifra alta que confirma la tendencia del campeonato. No es el techo del torneo, pero sí es un registro que lo mantiene en ese grupo de jornadas que empujan el promedio hacia arriba. En este Clausura, 25 ya se siente como estándar de “jornada buena” y no como excepción.

El dato también se entiende con el mapa completo. El torneo ya ha tenido tres fechas que llegaron a 27 goles, la cifra más alta registrada hasta ahora, y una jornada que se quedó en 26. Por debajo aparecen varias en el rango de 24 y 25, y solo unas pocas bajaron con fuerza, como la Jornada 1 y la Jornada 3 con 19, o la Jornada 11 con 20. En otras palabras, el Clausura 2026 tiene semanas discretas, pero la mayoría se mueve en números altos.

Goles por jornada en el Clausura 2026:



J1: 19

19 J2: 21

21 J3: 19

19 J4: 26

26 J5: 25

25 J6: 24

24 J7: 27

27 J8: 24

24 J10: 27

27 J11: 20

20 J12: 22

22 J13: 21

21 J14: 27

27 J15: 25



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