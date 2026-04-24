¿Cuántos goles se anotaron en la Jornada 16 del Clausura 2026?

En la Liga BBVA MX, el cierre del torneo suele traer dos cosas a la vez: urgencia y desorden. Algunos equipos se juegan la clasificación, otros afinan para la Liguilla y, en ese contexto, los partidos se abren más de lo normal. La Jornada 16 fue un ejemplo perfecto de eso, con un fin de semana donde el gol apareció en grande y el contador se disparó.

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Se anotaron 29 goles en la Jornada 16 del Clausura 2026

En la Jornada 16 del Clausura 2026 se anotaron 29 goles, una cifra que la coloca en el grupo de jornadas más goleadoras del campeonato, solo por debajo del pico máximo que tuvo la Jornada 9 con 35. Es decir, el torneo cerró su fase regular con una fecha que se sintió como “modo liguilla” desde el marcador.

El Clausura 2026 ya había mostrado que tiene techo alto. La Jornada 7, la 10 y la 14 llegaron a 27 goles, y la Jornada 4 se quedó en 26. Pero el torneo también tuvo fechas bajas, como la Jornada 1 y la 3 con 19, y la Jornada 11 con 20. Por eso el 29 de esta semana no solo llama la atención por lo alto, sino por el contraste: este campeonato ha vivido altibajos fuertes, pero en el tramo final eligió acelerar.

Goles por jornada en el Clausura 2026 (hasta la J16):



J1 : 19

: 19 J2 : 21

: 21 J3 : 19

: 19 J4 : 26

: 26 J5 : 25

: 25 J6 : 24

: 24 J7 : 27

: 27 J8 : 24

: 24 J9 : 35

: 35 J10 : 27

: 27 J11 : 20

: 20 J12 : 22

: 22 J13 : 21

: 21 J14 : 27

: 27 J15 : 25

: 25 J16: 29



Mazatlán vs Toluca | Resumen Extendido Jornada 16 del Clausura 2026 | Liga MX

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