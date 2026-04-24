¡CONFIRMADO! El importante cambio que tendrá la Liga BBVA MX tras la Asamblea de Dueños de la FMF

Los dueños de los 18 equipos que juegan en la Liga BBVA MX se reunieron este jueves 23 de abril en la Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y acordaron diversos cambios en el formato de gobernabilidad y competencia que comenzarán a aplicarse a partir del Apertura 2026.

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La Liga BBVA MX anuncia un importante cambio en su formato de competencia

La Liga BBVA MX no volverá a tener Play In en su formato de competencia y mantendrá el tradicional esquema de Liguilla con los ocho primeros equipos calificando de manera directa y enfrentándose a partir de los Cuartos de Final.

El Play In funcionó en el torneo mexicano de Primera División desde el Apertura 2023 y hasta el Apertura 2025 y ofrecía una segunda oportunidad de colarse a la Liguilla a los equipos que terminaban entre el noveno y décimo puesto.

Sin embargo, en ninguna de sus ediciones se calificó un equipo que haya terminado por debajo del octavo lugar general, además de que fue duramente criticado por aficionados por considerar que se trataba de un formato que fomentaba la mediocridad.

Para el Clausura 2026, el Play In desapareció ante la necesidad de concluir el torneo lo más pronto posible debido a la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM a disputarse en nuestro país, por lo que este formato no volverá a disputarse en el futuro cercano.

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