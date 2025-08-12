Se fue gratis de América y vale fortuna, pero hoy envía este mensaje de amor eterno por Instagram

Diego Valdés se fue del América gratis este mercado de verano, pues su intención era sumar más minutos. El mediocampista que vale 3.5 millones de euros (75.8 millones de pesos) no olvida y le demuestra su amor a las Águilas, pues en su foto de perfil de Instagram aún aparece con la playera del equipo mexicano, pese a que es jugador de Vélez, club con el que no ha debutado por estar lesionado aparte de los presuntos problemas en el corazón que le analizaron al llegar.

El chileno aún no olvida su paso por el conjunto de Coapa, pues en su estancia en la Liga BBVA MX conquistó un tricampeonato, lo que lo posicionó como uno de los referentes del equipo. Sin embargo, los pocos minutos y el ya no ser considerado titular en el esquema de André Jardine lo orillaron a salir y emigrar a Argentina. Este es el recadito que le mando Diego al América antes de irse de México .

@diego_valdes_10

La foto de perfil de Valdés en Instagram es interpretada por los aficionados azulcremas como un mensaje de amor eterno hacia el América, pues fue en este club donde consolidó su carrera y fue tomado en cuenta por la Selección Chilena para las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, el mediocampista y su país se quedaron fuera de la justa internacional.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuál es el valor en el mercado de Diego Valdes, jugador que se fue gratis del América?

Diego Valdés actualmente tiene un valor de 3.5 millones de euros, según Transfermarkt. No obstante, su precio más alto lo alcanzó a finales de 2023 cuando conquistó su primer campeonato con América, al ser tasado en 7 millones de euros (151.7 millones de pesos).

@diego_valdes_10 Diego Valdes conserva su foto de perfil de Instagram con la playera del América, pese a que ya es jugador de Vélez

¿Por qué Diego Valdes aún no debuta con su nuevo equipo tras su salida del América?

Diego Valdés tuvo complicaciones para pasar las pruebas médicas con Vélez, pues los resultados arrojaron que tenía un problema en el corazón. Un día después, al volver a realizar los exámenes, todo salió bien, por lo que pudo firmar contrato con el equipo argentino.

El chileno ya tenía fecha de debut, pero se resintió de una lesión, reportaron diversos medios de Argentina. Este hecho hizo estallar a los aficionados de Vélez, quienes cuestionaron su contratación. Por lo anterior, se desconoce cuándo jugará su primer partido después de irse gratis del América.