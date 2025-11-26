Se fue gratis de Chivas, le cerraron la puerta de la Liga BBVA MX y ahora brilla en una liga del extranjero

Miguel “Wacho” Jiménez es el futbolista que se fue gratis de Chivas después de toda una vida en el club, que podría fichar a César Montes . Debido a que terminó como agente libre, fue fichado por el Puebla, pero tampoco le fue bien, por lo que al tener las puertas cerradas en la Liga BBVA MX se fue a una liga del extranjero, donde actualmente brilla.

“Wacho” llegó en este verano a los Toros de Malacateco, club que juega en Guatemala en una liga que no es vista en México , después de no tener cabida en el futbol azteca. El cancerbero suma 4 juegos consecutivos con la portería en ceros, hecho que posicionó a su equipo en la quinta posición de la tabla general.

@miguejimenez90 Miguel Jiménez triunfa en Guatemala al tener 4 porterías en cero consecutivas y su equipo clasificó a los Cuartos de Final

El portero buscará sumar una valla invicta más en el último duelo del Torneo Apertura 2025 ante Antigua GFC, encuentro que se disputará el domingo 30 de noviembre. Aunque ello podría extenderse aún más, ya que Malacateco está clasificado a los Cuartos de Final y peleará el título.

El paso de Miguel Jiménez por Chivas hasta no tener cabida en la Liga BBVA MX

El jugador de 35 años es canterano de Chivas, pero durante toda su estadía tuvo altas y bajas, pues en varias ocasiones se fue cedido, a fin de que tomara ritmo y se consolidara bajo los 3 postes. Entre los equipos a los que se fue prestado, fueron Coras de Tepic y Tampico Madero, ambos clubes de la Liga de Expansión MX.

Jiménez finalmente tuvo su oportunidad en verano de 2020 al ser considerado el segundo arquero, incluso se ganó la titularidad, hasta que Raúl Rangel comenzó a destacar en Tapatío y dio el salto grande al primer equipo, para quitarle el puesto a “Wacho”.

Miguel terminó contrato con el Guadalajara en verano de 2024, por lo que llegó como agente libre a Puebla, donde arrancó como arquero titular en su primer torneo, pero en el segundo la perdió, por lo que solo permaneció un año en el club.

Al no tener cabida en la Liga BBV MX, Miguel Jiménez buscó otros horizontes y el futbol guatemalteco fue una de las opciones. En su primer torneo con los Toros la está rompiendo, pues en sus últimos encuentros no ha recibido gol y su equipo competirá por el título del Apertura 2025.