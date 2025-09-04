Se fue joven del América, brilló en Europa y hoy juega en la Selección con un precio bajísimo

La Selección Mexicana se prepara para el Mundial 2026 con dos amistosos ante Japón y Corea del Sur en esta fecha FIFA. Y como ha sido a lo largo de su historia, el Club América le cedió varios futbolistas a Javier Aguirre, quien sorprendió a todos con la ausencia de Obed Vargas en la convocatoria . Un futbolista surgido en Las Águilas que le ha dado mucho a México es Raúl Jiménez, delantero que hoy juega en el Fulham de Inglaterra y que tiene un precio bajísimo.

Jiménez se formó en las fuerzas básicas del América hasta que logró debutar como profesional en el año 2011. Su rendimiento en la Liga BBVA MX sorprendió a propios y a extraños, tanto es así que en 2014 Atlético Madrid pagó unos 10 millones de euros por su fichaje. No obstante, la actualidad del canterano azulcrema es distinta: su precio es de 5 millones de la moneda europea, según Transfermarkt. Por otro lado, América perdió dinero por jugar contra Pachuca a puertas cerradas .

Pese a ello, Jiménez ha sido muy importante para la Selección Mexicana en este último tiempo. No hace mucho, el ex Benfica y Wolverhampton marcó el gol del empate parcial ante Estados Unidos en la final de la Copa Oro 2025. Su tanto fue importante para que México levante el trofeo tras los 90 minutos, luego de que Edson Álvarez marcara el gol de la victoria en el minuto 77 de partido.

La carrera de Raúl Jiménez hasta hoy

Tras fichar por Atlético Madrid en 2014, el delantero mexicano fue comprado por el Benfica de Portugal en 2015 a cambio de 22 millones de euros. Jiménez jugó 3 años allí y, en 2018, lo cedieron a préstamo al Wolves de Inglaterra. Su desempeño en la Premier League fue formidable y el conjunto inglés decidió pagar 38 millones por su ficha en 2019. Ya en 2024 y sin mucho lugar en Wolves, Fulham pagó 6 millones por el ex América.

Los números de Raúl Jiménez en la temporada 2025/26

La temporada 2025/26 acaba de comenzar y Jiménez ya suma 4 partidos jugados con la camiseta del Fulham. Hasta la fecha, logró marcar un solo gol y fue por la Copa de la Liga (Carabao Cup). Ahora, buscará brillar en la Selección Mexicana para mantenerse como delantero titular de la mano del ‘Vasco’ Aguirre.