Se necesitan menos bailes y más rigor por parte de Jaime Lozano

Pasado el drama por la manera de clasificarse a la Copa América 2024 y el Final Four de la Nations League de la Concacaf, tiene que venir por parte de Jaime Lozano un momento de reflexión del cual dependerá la tranquilidad y seguridad con la que continúe en su proceso con la Selección Mexicana.

El entrenador nacional es un hombre relativamente joven para lo que generalmente se ha contratado para este cargo, pero igual es inteligente y receptivo, que tendrá que entender que ha llegado a un punto de inflexión en el que evoluciona o simple y sencillamente no podrá con la labor encomendada.

Jaime Lozano debe de entender

Lozano debe entender que ya no puede ser más el amigo de los futbolistas que convoca a la Selección Mexicana por más que se diga que ellos hayan sido importantes en la decisión de su llegada a dicho banquillo.

También debe entender que pese a que tiene que cumplir con compromisos comerciales (así como tiene el derecho de que lo contraten externos a la Selección), debe elegir bien el tipo de comercial que va a hacer. No puede aceptar cualquier cosa, ya no es un jugador que puede bailar la Macarena cada que anota… Es un técnico nacional.

Quien tenga la desfachatez de siquiera insinuar que Jaime no trabaja no tiene ni maldita idea de lo que habla. Por supuesto que no se puede poner en duda que Lozano y su cuerpo técnico trabaje, pero tendrán que replantearse si la metodología que llevan hasta ahora, les alcanzará para ganar el Final Four y cumplir en la Copa América con aquello de quedar en los primeros cuatro lugares.

Por eso es que tiene que ser esta experiencia en y contra Honduras el punto de partida para que tome el papel de entrenador nacional, sin perjudicar la comunicación con los futbolistas, pero sin que sea visto en el interior como uno más, porque al final, ocupa puesto más importante en el organigrama y al momento de que vienen los golpes y críticas por los malos resultados, es el primer señalado.

Pueden seguir llamándolo “Jimmy”, pero él tiene que actuar siempre como el entrenador Jaime Lozano, preparación la tiene, sentido común lo debe tener, solo es cosa de que se meta en el papel en el que debe estar…

Como reflexión extra: NUNCA está de más tener ayuda de gente en quienes puedes confiar y te han ayudado antes, así que no sería mala idea sondear y convencer a Miguel de Jesús Fuentes para que vuelva a ser parte del cuerpo técnico de Lozano. El ex portero puede ser piba clave, tanto como el dejar balar para meterle más rigor a la figura de técnico nacional.

