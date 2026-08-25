Se perdió la convocatoria con México por lesión, pero tuvo un gesto que conmovió a todo el país

Una lesión le impidió formar parte de la convocatoria para los próximos amistosos de la Selección Mexicana Sub 17. Sin embargo, un futbolista que viene dando de qué hablar tomó una decisión que refleja su compromiso con el proceso. Aunque no podía jugar, viajó a México para continuar con su recuperación y mantenerse cerca de sus compañeros.

El conmovedor gesto del futbolista que no fue citado por lesión

Da’vian Kimbrough no fue convocado para los partidos amistosos contra Colombia debido a una lesión. A pesar de ello, el juvenil llegó a México durante el fin de semana para someterse a los exámenes médicos correspondientes y conocer el alcance de su problema físico, que finalmente no resultó ser grave.

Después de las evaluaciones, el delantero comenzó su proceso de recuperación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Selección Mexicana. De esta manera, aunque no podía participar en los encuentros, decidió permanecer junto a sus compañeros de categoría y trabajar bajo la estructura de las selecciones menores.

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¿Quién es Da’vian Kimbrough?

Kimbrough tiene 16 años y nació el 18 de febrero de 2010 en Woodland, California. El delantero comenzó su formación en la academia de Sacramento Republic FC en 2021 y rápidamente destacó. En dos temporadas de MLS NEXT registró 61 goles en 81 apariciones.

Da’vian Kimbrough dejaría México para jugar en Estados Unidos|Crédito: @daviank14 / IG

En agosto de 2023 firmó su primer contrato profesional y se convirtió en el jugador más joven en hacerlo en un deporte de equipo en Estados Unidos. Poco después, el 1 de octubre de ese año, debutó con Sacramento Republic FC ante Las Vegas Lights con apenas 13 años.

Actualmente pertenece a Sacramento Republic FC y en junio de 2026 fue cedido a North Texas SC, equipo de MLS NEXT Pro. Además, ya forma parte del proceso de la Selección Mexicana Sub 17 rumbo al Mundial de la categoría, donde México compartirá grupo con Rumania, Camerún y Venezuela.

Da’vian Kimbrough|Sacramento Republic FC

Da’vian Kimbrough cambió Estados Unidos por México

Kimbrough tuvo la posibilidad de representar a Estados Unidos y disputó un torneo internacional Sub 16 con ese país en mayo de 2026. Sin embargo, posteriormente decidió continuar su proceso internacional con México. Andrés Lillini fue clave.

El juvenil ya había sido seguido por la FMF desde categorías anteriores. Ahora, mientras se recupera de su lesión en el CAR, Davian mantiene el objetivo de volver a las convocatorias de la Sub 17 y jugar la Copa Mundial de Qatar 2026.