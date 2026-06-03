¿Se va de Pumas? El futuro de Jordan Carrillo estaría definido

Los aficionados de Pumas de la UNAM pueden estra tranquilos; Jordan Carrillo se quedaría por lo menos un torneo más en el equipo del Pedregal. El volante mexicano, quien pertenece a Santos Laguna cumpliría su préstamo por un año (falta un semestre) con la playera de Universidad Nacional y después, se definiría su futuro profesional.

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De acuerdo a información de César Luis Merlo, Carrillo no saldría de la institución auriazul en el próximo mercado de transferencias a pesar de los rumores que lo ponían en el radar de varios clubes de la Liga MX. Cabe recordar que, Santos Laguna y Pumas de la UNAM acordaron una cesión por un año, por lo que se respetaría ese acuerdo y sería hasta el mercado invernal de este año que se definiría si Universidad Nacional compra su carta, regresa al cuadro de Torreón o lo venden a algún otro equipo del futbol mexicano.

Cabe destacar que, Carrillo vive su mejor momento profesional y eso se refleja también en su valor económico. El nacido en Sinaloa hace 24 años está valorado en ocho millones de euros por el portal especializado Transfermarkt, el precio más alto en toda su carrera.

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Este cotejo desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca será el último partido amistoso antes de que los pupilos de Javier Aguirre se vean las caras contra la Selección de Sudáfrica el jueves 11 de mayo, en lo que significará el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

