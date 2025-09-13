¿Cuántos Clásicos Nacionales se han jugado en el Estadio Ciudad de los Deportes?

El Estadio Ciudad de los Deportes tendrá este sábado 13 de septiembre del 2025, su doceavo Clásico Nacional , América vs Chivas .

El encuentro se disputará en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes que estará completamente lleno luego de que confirmaran la venta de todos los boletos.

Si llegarás en automóvil al partido, considera esta información de estacionamiento para tu estancia en el Estadio Ciudad de los Deportes.



— Club América (@ClubAmerica) September 13, 2025

¿Cuántos América vs Chivas se han disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes?

Hasta la fecha actual, se han jugado 11 Clásicos Nacionales, América vs Chivas, en el Estadio Ciudad de los Deportes. La mayoría de los juegos ocurrieron en las décadas de 1940 y 1950, cuando el América jugaba ahí de local, con un total de 10 encuentros en ese periodo, Chivas ganó 5, empataron 1 y América ganó 4.

El encuentro más reciente en el Estadio Azulcrema fue el 14 de septiembre de 2024 y finalizó con la victoria del América 1-0 Chivas. El juego de esta noche será el número 12.

¿A qué hora es el América vs Chivas?

La hora en la que se va a jugar el América vs Chivas es en punto de las 21:15 horas tiempo del centro de México, en Estados Unidos es a las 23:15 horas tiempo del Este, 22:15 horas tiempo del Centro y 20:15 horas tiempo del Pacífico.

Hoy jugamos por nuestro orgullo, por el de nuestros colores, el de nuestra afición y nuestra historia. 💙💛



— Club América (@ClubAmerica) September 13, 2025

Así llegan América y Chivas

Para el Clásico Nacional, América llega invicto en el segundo lugar de la tabla con 17 puntos, registra cinco victorias y dos empates.

Por otra parte, el Rebaño llega ubicado en el lugar 16 de la tabla con cuatro puntos. En los últimos cuatro partidos registrando tres derrotar y un empate.