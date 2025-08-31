Seattle Sounders vs Inter Miami: Horario y dónde ver en vivo el partido de la final de la Leagues Cup 2025

Este domingo 31 de agosto, el futbol de Norteamérica vivirá una noche histórica con la gran final de la Leagues Cup 2025 entre Seattle Sounders e Inter Miami. Dos de los clubes más poderosos de la Major League Soccer se enfrentan en el Lumen Field de Seattle, en un duelo que promete emociones, goles y figuras de talla mundial como Lionel Messi y Luis Suárez.

¿Dónde ver la final de la Leagues Cup?

El partido comenzará en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá disfrutarse en vivo por A+, a través de la señal de TV Azteca, llevando la pasión del futbol internacional a millones de hogares mexicanos.

¿Cómo llegaron Seattle Sounders e Inter Miami a la final?

Inter Miami llega con paso firme tras superar a Orlando City en semifinales por 3-1, con una actuación estelar de Messi, quien buscará su segundo título en este torneo tras coronarse en 2023. El equipo dirigido por Javier Mascherano ha demostrado solidez y contundencia, con un ataque liderado por Suárez, Jordi Alba y Rodrigo De Paul.

Por su parte, Seattle Sounders se presenta como un rival de respeto. El conjunto local eliminó al LA Galaxy por 2-0 en semifinales y contará con el apoyo de más de 69,000 aficionados en su estadio. Bajo la dirección de Brian Schmetzer, los Sounders buscarán levantar su primer trofeo de Leagues Cup , luego de haber sido subcampeones en 2021.

Ambos equipos ya aseguraron su lugar en la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf, pero el campeón de esta final avanzará directamente a los octavos de final del certamen continental.

La expectación es máxima. Será la primera vez que Inter Miami visite Seattle desde la llegada de sus estrellas europeas, y el ambiente en el Lumen Field promete ser electrizante. La transmisión por A+ incluirá análisis previos, entrevistas exclusivas y el mejor equipo de comentaristas de TV Azteca para acompañar cada jugada.

No te pierdas este choque de titanes. Seattle Sounders vs Inter Miami, la final de la Leagues Cup 2025, este domingo a las 18:00 horas por A+, con la pasión que solo Azteca Deportes sabe transmitir.

