La Galaxy vs Seattle Sounders: Horario y dónde ver en vivo el partido de semifinales de la Leagues Cup 2025

Este miércoles 27 de agosto se disputará una de las semifinales más esperadas de la Legues Cup 2025: LA Galaxy se enfrenta a Seattle Sounders en un duelo que promete emociones al límite y que podrás disfrutar EN VIVO por TV Azteca, a través de la señal de A+, con el sello inconfundible de nuestros comentaristas estelares.

¡El nuevo ídolo azulcrema! Saint-Maximin debuta con gol y baile

¿Dónde se jugará el partido LA Galaxy vs Seattle Sounders?

El encuentro se jugará en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles, casa del Galaxy, en punto de las 20:35 horas del centro de México, y será transmitido con la narración de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, quienes llevarán cada jugada con su estilo único, lleno de análisis, humor y pasión por el futbol.

TE PUEDE INTERESAR:



Ambos equipos llegan con historias contrastantes. El Galaxy, actual campeón de la MLS, ha tenido una campaña irregular en la liga local, pero ha mostrado una cara completamente distinta en la Leagues Cup. En cuartos de final, eliminaron a Pachuca con un sólido 2-1, gracias a las actuaciones destacadas de Marco Reus, Joseph Paintsil y Gabriel Pec, quienes han revitalizado el ataque angelino.

Por su parte, Seattle Sounders se presenta como el único invicto del torneo. Con una fase de grupos perfecta y una dramática victoria en penales ante Puebla, los de Washington han demostrado solidez defensiva y carácter competitivo. El arquero Andrew Thomas fue figura en la tanda de penales, deteniendo dos disparos que sellaron el pase a semifinales.

Este enfrentamiento tiene sabor a revancha. En su último choque por la MLS, Seattle goleó 4-0 al Galaxy, lo que añade tensión y expectativa a este nuevo capítulo. Además del pase a la gran final, está en juego un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2026, lo que convierte este partido en una auténtica batalla por el orgullo y la gloria continental.

¿Por qué ver LA Galaxy vs Seattle Sounders por TV Azteca?

¡No te lo pierdas! Vive la intensidad de la Leagues Cup 2025 por TV Azteca, y acompaña a los mejores narradores del país en una noche que promete ser inolvidable. Porque cuando el futbol se juega con pasión, Azteca Deportes siempre está presente.

