El partido que transmitirá TV Azteca en las semifinales de la Leagues Cup 2025

La emoción de la Leagues Cup 2025 llega a su punto más alto y TV Azteca será testigo de uno de los duelos más esperados del torneo: LA Galaxy se enfrenta a Seattle Sounders en las semifinales, este miércoles 27 de agosto desde el Dignity Health Sports Park en California.

¿Dónde ver el partido de LA Galaxy vs Seattle Sounders?

El encuentro, que será transmitido en vivo por A+ a partir de las 20:35 horas, promete ser un choque de titanes entre dos de los clubes más emblemáticos de la Major League Soccer (MLS). El Galaxy, que ha mostrado una versión renovada en este certamen, llega tras eliminar a Pachuca en cuartos de final con marcador de 2-1. Figuras como Marco Reus, Joseph Paintsil y Gabriel Pec han sido clave en el despertar ofensivo del equipo angelino.

Por su parte, Seattle Sounders llega como el único equipo invicto en la fase de grupos, con tres victorias y una diferencia de goles de +9. En cuartos de final, superaron a Puebla en una dramática tanda de penales tras empatar sin goles en tiempo reglamentario. El arquero Andrew Thomas fue el héroe, deteniendo dos disparos desde los once pasos.

Ambos equipos ya se enfrentaron recientemente en la MLS, donde Seattle goleó 4-0 al Galaxy, lo que añade un ingrediente extra de revancha y tensión a esta semifinal. El ganador de este duelo se enfrentará en la gran final al vencedor entre Inter Miami y Orlando City, que disputan la otra llave el mismo día.

Además del pase a la final, está en juego la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2026, otorgada a los tres mejores equipos del torneo. Por ello, cada minuto será vital y cada jugada podría definir el destino continental de estas escuadras.

La transmisión contará con el análisis experto de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, quienes pondrán su sello característico a una noche que promete emociones al límite.

