Leagues Cup 2025: Los partidos de semifinales que se jugarán hoy miércoles 27 de agosto de 2025

Este miércoles 27 de agosto, la emoción de la Leagues Cup 2025 alcanza su punto más alto con las esperadas semifinales del torneo binacional que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX. Aunque los equipos mexicanos ya han quedado fuera de competencia, el espectáculo continúa con dos duelos que prometen intensidad, goles y drama puro.

En punto de las 18:30 horas (tiempo del centro de México), Inter Miami recibirá a Orlando City en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Las Garzas, que buscan convertirse en el primer bicampeón del certamen tras coronarse en 2023, llegan con la duda sobre la participación de Lionel Messi, quien arrastra molestias musculares. Sin embargo, el equipo cuenta con figuras como Luis Suárez y Rodrigo De Paul para enfrentar a unos Leones que vienen de eliminar a Toluca en una dramática tanda de penales.

¿Dónde ver el partido entre LA Galaxy vs Seattle Sounders?

Pero el plato fuerte para la afición mexicana llegará más tarde, cuando LA Galaxy se enfrente a Seattle Sounders a las 20:35 horas iniciarán la transmisión en el Dignity Health Sports Park de California. Este duelo será transmitido EN VIVO por TV Azteca a través de A+, con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, quienes prometen llevar cada jugada con su estilo inconfundible.

Galaxy, vigente campeón de la MLS, llega tras vencer a Pachuca en cuartos de final con un marcador de 2-1. El equipo angelino ha mostrado una versión renovada, con figuras como Marco Reus y Gabriel Pec liderando el ataque. Por su parte, Seattle Sounders se presenta como el único invicto del torneo, tras una fase de grupos perfecta y una victoria agónica ante Puebla en penales.

¿Cómo quedó el enfrentamiento entre LA Galaxy y Seattle Sounders en la MLS?

Ambos equipos ya se enfrentaron este año en la MLS, donde Seattle goleó 4-0 al Galaxy, lo que añade un ingrediente extra de revancha y tensión a esta semifinal. Además del pase a la gran final, está en juego un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2026, por lo que cada minuto será vital.

