Sebastián Abreu se gana todo el cariño de los fanáticos de Xolos de Tijuana con esta anécdota única

Tras dejar dudas en la recta final de la Fase Regular del Apertura 2025, los Xolos de Tijuana se despertaron a tiempo y vencieron 3-1 a los Bravos de Juárez en la fase de Play-In. Pese a tratarse de un partido clave con mucho en juego, Sebastián Abreu no dudó en darle minutos por primera vez a uno de sus canteranos: Germán Padilla . Pocos días después, el uruguayo reveló la historia detrás de esa decisión.

En el cierre del encuentro, inmediatamente después de que Ezequiel Bullaude marcara el último gol del encuentro , Padilla, de 18 años, ingresó con el dorsal 187 en la espalda y tuvo su estreno profesional en La Jauría. "Sale a las 5 de la mañana para llegar al entrenamiento y se toma dos colectivos", reveló el Loco Abreu en rueda de prensa.

“Cuando lo vimos entrenar notamos que tiene esa hambre que me gusta ver en los chavos. Suben y no les interesa ver que estés tú enfrente", aseguró el exdelantero de la selección de Uruguay y añadió: "Hay que darle merito a los entrenadores de Fuerzas Básicas y a sus papás porque es muy respetuoso, muy educado... pero tiene hambre".

Entrando en los detalles sobre su tan esperado debut, Abreu hizo una emotiva revelación: "El que se acercó a decirme 'Haz debutar a mi chavo' fue Iván Tona. Esos gestos marcan al grupo". Además, explicó: "Sus padres vinieron al partido, lo vieron y lloraron. Se emocionaron porque vieron a ese chico que tanto peleó cumplir su sueño".

🫂 La historia del debut de Germán Padilla (18) y el detalle de Iván Tona.



“Sale a las 5 A.M. para poder llegar al entrenamiento y se toma dos colectivos”.



“Cuando estábamos evaluando el cambio, el que se acerca a decirme ‘haz que debute el chavo por mí’, fue (Iván) Tona”. pic.twitter.com/v6XLsaKOr1 — Ernesto Barraza (@LuisE189) November 22, 2025

Los Xolos ya se enfocan en la Liguilla

Luego de superar a los Bravos de Juárez, los Xolos de Sebastián Abreu lograron la clasificación a los cuartos de final de la Liguilla. No obstante, no la tendrán nada fácil, dado que se medirán ante Tigres, el segundo equipo que más puntos cosechó en la Fase Regular.

Una particularidad con este cruce tiene que ver con el horario del partido de ida. Los Rojinegros recibirán a Felinos este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Caliente... ¡A las 23:00 horas! Un dato no menos es que los Xolos aún no conocen la derrota en su cancha en este Apertura 2025.