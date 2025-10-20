Sebastián Córdova no llegó a Chivas gracias a esta mala pasada de uno de sus compañeros

Sebastián Córdova es uno de los candidatos a llegar a Chivas en el Clausura 2026, aunque también le interesa a Cruz Azul , pues el mediocampista termina contrato a finales de este año con su actual equipo. El futbolista de 28 años tuvo la oportunidad de llegar al Guadalajara hace 3 años, pero una mala pasada de Uriel Antuna frustró la negociación.

Córdova fue pretendido por Chivas a finales de 2021, pues en ese entonces la directiva del cuadro rojiblanco lo pidió a cambio de Antuna, quien sufrió una caída luego de brillar en Cruz Azul . Sin embargo, el exjugador de Los Ángeles Galaxy se negó a irse al América, pues en ese entonces pretendía ganar un salario más alto que el que recibía en el cuadro rojiblanco, hecho que provocó la caída de los traspasos.

@cordovar97 Sebastián Córdova no llegó a Chivas a finales de 2021 debido a que Uriel Antuna no quiso ir al América

“Uriel Antuna no quiso aceptar las condiciones que le ponía América, porque quería llegar ganando más dinero que el que ya ganaba aquí [en Guadalajara] y era un dineral”, declaró el periodista Chema Garrido en su canal de YouTube.

Los caminos que unieron a Sebastián Córdova y a Uriel Antuna

Sebastián Córdova salió del América hacia Tigres, mientras que Uriel Antuna se marchó a Cruz Azul, después de que éste tumbara el traspaso del mediocampista a Chivas. No obstante, el destino les tenía preparada una sorpresa a ambos jugadores, pues en verano de 2024 el canterano de Santos Laguna llegó al cuadro regio, donde actualmente son compañeros.

Los posibles fichajes de Chivas para el Clausura 2026

Chivas vive un gran momento en el Apertura 2025, pues después de pasar por malos resultados suma 4 victorias consecutivas. Pese a ello, el club ya ve posibles fichajes para el Clausura 2026, a fin de conformar un equipo competitivo. Uno de los sueños guajiros de la institución es Sebastián Córdova, pero a él se le suman jugadores que son un hecho que deben reportar con el club, debido a que se vence el plazo de préstamo.

