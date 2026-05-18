SEGA y Xbox revelan nuevos detalles de STRANGER THAN HEAVEN, el ambicioso proyecto de RGG Studio

El título, que llegará este invierno para Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, PC, Steam y PlayStation 5, presentó una historia épica que abarcará 50 años y llevará a los jugadores a través de distintas épocas de Japón, combinando drama, crimen, música y combate brutal.

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La historia sigue a Makoto Daito, un joven de ascendencia japonesa y estadounidense que, tras perder a sus padres en 1915, emprende un viaje desde San Francisco hacia Japón buscando encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, ese trayecto cambiará por completo su destino y lo arrastrará a una vida marcada por la violencia, la supervivencia y el espectáculo.

Uno de los aspectos más llamativos del juego será su estructura narrativa, que recorrerá cinco ciudades inspiradas en distintas épocas históricas de Japón: Kokura en 1915, Kure en 1929, Osaka en 1943, Atami en 1951 y Shinjuku en 1965. Cada escenario mostrará una evolución social y cultural distinta, convirtiéndose en parte fundamental de la experiencia.

El combate también promete convertirse en uno de los pilares más innovadores del juego. RGG Studio presentó un sistema donde los jugadores controlarán de forma independiente los movimientos ofensivos y defensivos de Makoto, permitiendo peleas más dinámicas, intuitivas y cinematográficas. Habrá armas como cuchillos, martillos y katanas, además de ataques cuerpo a cuerpo extremadamente violentos.

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Otro de los elementos más inesperados de STRANGER THAN HEAVEN será su enfoque musical. Makoto desarrollará una carrera como showman y productor, creando espectáculos a partir de sonidos recolectados en las calles, desde trenes y animales hasta ruidos urbanos. El jugador podrá construir canciones y organizar shows completos dentro del juego.

Además, se reveló el tema principal oficial del juego, interpretado por Snoop Dogg, Ado, Tori Kelly y Satoshi Fujihara.

El elenco también contará con figuras internacionales como Dean Fujioka, Yu Shirota y la aparición especial del legendario actor japonés Bunta Sugawara, recreado digitalmente con autorización de su familia.

Con una mezcla de narrativa cinematográfica, combate visceral y elementos musicales únicos, STRANGER THAN HEAVEN apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más originales y ambiciosos de 2026.