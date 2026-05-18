Sony preocupa a sus seguidores; esto es lo que se sabe sobre la llegada de la PlayStation 6

Mucho se ha hablado respecto al deseo de millones de seguidores alrededor del mundo por conocer más información sobre la PlayStation 6, la nueva consola que Sony está configurando. No obstante, las nuevas filtraciones han causado la tristeza de estos gamers.

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Y es que, desde hace algunos meses, se ha rumorado que la PlayStation 6 estaría lista a finales de este año e, incluso, algunos dijeron que para esta época ya estaría a la venta. Ante esta situación, Sony ha lanzado información que no cayó muy bien entre los amantes a esta consola.

¿Qué dijo Sony respecto a la llegada de la PlayStation 6?

Filtraciones relacionadas con el juicio de adquisición de Activision Blizzard establecieron, hace unas semanas, que la PlayStation 6 llegaría en algún momento del próximo año; ahora, todo parece indicar que Sony aún no tiene planes concretos respecto a su posible lanzamiento.

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🎮 Playstation 6'nın yeni teknik detayları sızdı:



Sony, donanımdan kısmıyor!



👉 Daha önce bazı kaynaklar, Sony'nin üretim maliyetlerini kontrol altında tutmak amacıyla PS6'da 24 GB RAM tercih edebileceğini öne sürmüştü.



👉 Ancak sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen… pic.twitter.com/cOAm7rw8NO — DonanımHaber (@donanimhaber) May 14, 2026

Fue Hiroki Totoki. presidente de Sony, quien reveló que la empresa aún no tiene una fecha de lanzamiento para la PlayStation 6. Lo anterior guarda consigo un sinfín de factores, entre el que destaca la falta de memoria RAM y la crisis global que existe desde hace años y que ha afectado directamente a la industria.

Los problemas con la memoria RAM podrían permanecer hasta el siguiente año, lo cual haría que la PlayStation 6, posiblemente, sufra un retraso hasta el 2028 o 2029. Bajo este contexto, el presidente de Sony tomó la decisión de no lanzar una fecha exacta ante este tipo de problemas.

¿Cuánto costará la PlayStation 6?

En función al punto anterior, y ante la demanda de precios que se ha visto en la producción de esta consola, hasta el momento se desconoce el precio que tendrá la PlayStation 6 cuando salga al mercado. Lo que es un hecho es que la PS5 aún tiene mucho tiempo de vida, y más después de esta nueva información.