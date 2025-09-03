Seguro ni imaginabas que estos países están VETADOS del Mundial 2026: la lista completa

El Mundial 2026 que se celebrará en Norteamérica está a la vuelta de la esquina. México, Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones de la próxima edición de la justa veraniega. Hasta el momento ya hay varios equipos clasificados, pero también hay otros que están vetados para acudir. Rusia, Congo y Pakistán fueron excluidos del Mundial, tras las diversas controversias relacionadas con cuestiones administrativas, sanciones geopolíticas e interferencia de terceros.

Esta Fecha FIFA será clave para varias selecciones. Hasta el momento hay 13 selecciones clasificadas al Mundial del 2026. Los problemas extra cancha han provocado que tres países estén vetados de este torneo. No es la primera ocasión que la FIFA prohibe a ciertos país participar en sus campeonatos. Irak, Nigeria, Kuwait e Indonesia también entran a la lista de Rusia, Congo y Pakistán como selecciones fuera del certamen. Recientemente ya pueden ir.

No hay que olvidar que en Italia 1990, México también quedó fuera del Mundial de Futbol. Es que violó uno de los reglamentos al utilizar jugadores que no pertenecían a dicha categoría. Los Cachirules fue un escándalo muy sonado que ocurrió en 1988. La Federación Mexicana de Futbol alineó deliberadamente a jugadores mayores de edad en la selección mexicana Sub20. Lo anterior lo llevó a la prohibición del equipo tricolor de ir a la Copa del Mundo.

Rusia es excluido por la FIFA y el Comité Olímpico Internacional

Los constantes conflictos de Rusia con los diferentes países del mundo han provocado que sus deportistas sean los más afectados. Así como la FIFA no deja ir a la Selección de Rusia a los Mundiales de Futbol, el Comité Olímpico Internacional tampoco los deja participar con su bandera en sus respectivos campeonatos.

Rusia sigue sin poder ir a un Mundial de Futbol, tras las constantes sanciones geopolíticas después de su conflicto con Ucrania en 2022, impidiendo a sus selecciones competir en las competiciones de FIFA y UEFA. Pakistán, por su parte, tiene algunas fallas administrativas y la falta de adopción de una constitución revisada para elecciones justas en su federación. Congo fue excluido por interferencia de terceros en los asuntos de la Asociación Congoleña de Futbol.