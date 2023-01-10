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Fútbol

Seis mexicanos participarán en el Latin America Amateur Championship

El Latin America Amateur Championship se disputará del 12 al 15 de enero en Puerto Rico y seis mexicanos estarán en el field conformado por 108 participantes

Santiago de la Fuente es uno de los seis mexicanos en el Latin America Amateur Championship
|Federación Mexicana de Golf

Escrito por: Miguel Bárcena

Este jueves comenzará la octava edición del Latin America Amateur Championship (LAAC), que se llevará a cabo del 12 al 15 de enero en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, Puerto Rico, y entre su field conformado por 108 participantes estarán seis jugadores mexicanos.

Los miembros de la Selección Mexicana de Golf que estarán en este certamen son Alejandro Fierro, Eduardo Derbez, José Antonio Safa, José Cristóbal Islas, Luis Carrera y Santiago de la Fuente.

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Los golfistas aztecas buscarán repetir la hazaña lograda por Álvaro Ortiz, quien se quedó con el título más importante del golf amateur de Latinoamérica en el año 2019.

“Estoy feliz de estar disputando nuevamente el LAAC. Tuve un año de mucho aprendizaje en el que cambié de universidad, jugué torneos de profesionales y representé a México en diferentes eventos internacionales, así que vengo con ganas de revancha, con ganas de trascender”, declaró de la Fuente, quien terminó empatado en el segundo lugar el año pasado en este torneo.

El campeón del LAAC 2023 obtendrá una invitación al Masters Tournament en el Augusta National Golf Club y una invitación para jugar The 151st Open en Royal Liverpool de 2023. También será acreedor a exenciones completas para disputar The Amateur Championship, el U.S. Amateur Championship, cualquier campeonato amateur de la USGA para el cual sea elegible, además de las etapas finales de clasificación para el 123th U.S. Open que se jugará en Los Angeles Country Club.

¿Quiénes son los golfistas mexicanos que estarán en el Latin America Amateur Championship?

Nombre: Santiago de la Fuente
Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 2001
Lugar de nacimiento: Ocotlán, Jalisco

Nombre: José Cristóbal Islas
Fecha de nacimiento: 27 de octubre de 2002
Lugar de nacimiento: Pachuca, Hidalgo

Nombre: Luis Carrera
Fecha de nacimiento: 10 de noviembre de 1999
Lugar de nacimiento: Huixquilucan, Estado de México

Nombre: Eduardo Derbez
Fecha de nacimiento: 29 de agosto de 2005
Lugar de nacimiento: Monterrey, Nuevo León

Nombre: José Antonio Safa
Fecha de nacimiento: 9 de junio de 2003
Lugar de nacimiento: Torreón, Coahuila

Nombre: Alejandro Fierro
Fecha de nacimiento: 11 de julio de 2005
Lugar de nacimiento: Mérida, Yucatán

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¿Qué es el Latin America Amateur Championship?

El Latin America Amateur Championship es un torneo de golf fundado por el Masters Tournament, The R&A y la United States Golf Association (USGA), y fue creado con el objetivo de desarrollar el golf amateur en toda la región, específicamente en América del Sur, América Central, México y el Caribe.

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