Jon Rahm y su improbable camino al bicampeonato de LIV Golf

Un tiro desapercibido en la ronda de Jon Rahm este domingo puede muy bien haber sido el más importante. Después de un espectacular águila en el hoyo 13 que momentáneamente lo colocó empatado en la cima del torneo, el español logró un largo putt en el par 3 del 14 para evitar una mayor catástrofe y llevarse un valioso bogey. A partir de ahí tomó el control y se consagró bicampeón del LIV Golf en un espectacular fin de semana en Indianápolis.

Hubiese sido poético que el jugador español consiguiese además de ello llevarse el certamen en una ciudad que se caracteriza por la velocidad, sin embargo, ese honor le correspondió a un impresionante Sebastián Muñoz, que firmó ronda de 59 el viernes y 30 birdies a lo largo del fin de semana. Por segunda ocasión en siete días, Rahm perdió la posibilidad de llevarse un torneo en playoff. Le sirve de consuelo el segundo lugar con 22 bajo par y los $18 millones de dólares que cobró por el título individual.

LIV Golf Indianapolis fue al final de cuentas un microcosmos del Rahm de 2025; siempre acechando la cima sin poder llegar a ella. El español de 30 años no pudo ganar un torneo a lo largo de la temporada, pero su consistencia fue sumamente valiosa y le permitió cosechar puntos suficientes para llegar con posibilidades al evento definitivo.

Si bien es cierto Joaquín Niemann ganó en cinco ocasiones, el chileno no pudo jugar su mejor golf a la hora de la verdad. Con la posibilidad de incluso definir el campeonato antes de llegar a Indianápolis, finalizó LIV Golf Chicago empatado en el puesto 17, mientras Rahm igualó en el segundo escalón.

A lo largo del fin de semana, ‘Rahmbo’ se fue haciendo grande en el retrovisor del sudamericano hasta finalmente rebasarlo. En cierto momento a lo largo de la última ronda la diferencia en el tablero general fue menor a un punto. Niemann tenía a su favor el hecho de no necesariamente requerir del título en Indianápolis, pero la tremenda actuación de Rahm, aunada a un tropiezo de Dustin Johnson, lo privaron de la gloria al finalizar empatado en cuarto con -17.

Tomando en cuenta la personalidad del español, seguramente le molestará el haberse coronado sin llevarse un solo torneo, pero su bicampeonato es una oda a la consistencia, tan valiosa en el este deporte y la vida misma. Ahora toca concentrarse en Liv Golf Michigan y el campeonato por equipos entre el 22 y 24 de agosto.

