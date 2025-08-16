deportes
Niemann toma ligera ventaja sobre Rahm rumbo al título de LIV Golf

Joaquín Niemann está cerca de coronar una temporada espectacular en LIV Golf con el título individual, pero muy de cerca los sigue el español Jon Rahm

joaquin niemann, liv golf
Juan Manuel Arróniz
Azteca Golf
La primera ronda del LIV Golf Indianapolis dejó la postal de Sebastián Muñoz firmando la tercera tarjeta por debajo de 60 en la historia de la liga. Su compañero de equipo en Torque GC, el chileno Joaquín Niemann, hizo también una buena vuelta que le permite soñar con el campeonato individual en una temporada que ha sido para el recuerdo. Sin embargo, acecha un Jon Rahm y su característica consistencia.

Cabe recordar que el sudamericano llegó al evento de este fin de semana con ligera ventaja de poco más de 12 puntos luego de desaprovechar la oportunidad de agrandar la brecha en Chicago. Sin embargo, con siete bajo par después del primer día de acción en Indianápolis, mantiene ventaja de tres tiros con relación a Rahm.

El que resulté campeón de la temporada 2025 se hará acreedor a un nada despreciable bono de $18 millones de dólares. Lógicamente, el favorito es Niemann, quien ha levantado cinco trofeos en lo que va de campaña, estableciendo varios récords de LIV Golf. Curiosamente, su contraparte europea no ha logrado subirse a lo más alto del podio a pesar de finalizar generalmente dentro del top 10.

Es un territorio que ambos conocen bien, puesto que en 2024 también se midieron por el título individual, haciéndose con él Jon Rahm en Chicago. El español lo logró en su temporada debut y busca replicar dicho éxito para convertirse en el primer bicampeón en la joven historia de LIV Golf.

Queda mucho torneo por jugar y podrás seguirlo EN VIVO a través de Azteca Deportes.

Ver LIV Golf Indianapolis EN VIVO por Azteca Deportes

Podrás disfrutar de la segunda y tercera ronda del LIV Golf Indianapolis a través de Azteca Deportes Network, así como en la app de Azteca Deportes y en aztecadeportes.com. Conéctate el sábado en punto de las 09:00 horas, tiempo del centro de México, y el domingo a las 08:00 horas (TCM).

