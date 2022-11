La Selección de Alemania protesta previo a su debut en Qatar 2022

La Selección de Alemania hizo una protesta previo a su juego de debut contra Japón, pues en la foto que le tomaron al equipo, todos los jugadores se taparon la boca en protesta a la FIFA.

El Capi Pérez puso nervioso al Doctor García | Los Protagonistas

Te puede interesar: Rival de la Selección Mexicana sufre baja en el Mundial de Qatar 2022

¿Cómo protestó Alemania en Qatar 2022?

La FIFA prohibió a los jugadores lucir un brazalete con los colores de la comunidad LGBT+ y que tenía la palabra “One Love”. El portero y capitán alemán, Manuel Neuer, pensaba hacer uso del brazalete pero en caso de que lo hiciera recibiría una sanción, es por eso que en la foto que toman antes de iniciar el partido, todos los jugadores se taparon la boca a modo de protesta.

Aunque no fue lo único, pues el portero no se quedó con las ganas de portar los colores del arcoiris y lo hizo con sus tenis de futbol, pues se aprecia en la punta del botín. Además, la primera ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser se unió a la protesta con el equipo y desde las gradas del Estadio Khalifa, portó el gafete de ‘OneLove’. Nancy Faeser se sentó a lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

También, la Selección Alemana hizo una publicación a través de sus redes sociales explicando el motivo de su protesta: “Queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos en la Selección de Alemania: diversidad y respeto mutuo. Junto con otras naciones,queríamos que nuestra voz se escuchara. No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso, este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra posición.”

Te puede interesar: Pep Guardiola renueva contrato como DT del Manchester City hasta 2025