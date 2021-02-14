¡Fin del debate! Rafa Márquez dio a conocer quién es el mejor futbolista mexicano de la historia

¡Se acabó el debate! Rafael Márquez, ex jugador del histórico FC acabó con las discusiones al asegurar que Hugo Sánchez es el mejor futbolista en la historia del futbol mexicano.

A través de su cuenta de Twitter, Rafael Márquez aseguró que el ‘Macho’ no tiene comparación mientras contestaba y recibía felicitaciones por su cumpleaños número 42.

“Para mí Hugo Sánchez (es el número uno), no hay otro, se termina el gran debate”, escribió el káiser mexicano al contestar una encuesta que se llevó a cabo a través de Twitter en donde se le preguntó a los aficionados quién de los dos había sido el mejor futbolista mexicano de la historia.

Por su parte, los aficionados aseguraron que era Rafa Márquez el número uno, pues el hecho de haber ganado dos veces la UEFA Champions League y de haber formado parte del ‘sextete’ histórico bajo el mando de Pep Guardiola, son suficientes para declararlo como el futbolista mexicano más trascendente en el Viejo Continente.

Sin embargo, lo realizado por Hugo Sánchez también fue notable al realizar 208 anotaciones con el Real Madrid y convertirse en uno de los goleadores históricos de los merengues con un ‘Pentapichichi’.

Hugo Sánchez y Rafael Márquez en la Selección Mexicana

En cuanto a la Selección Mexicana, los resultados son abismales, pues aunque Hugo Sánchez participó en 58 partidos, solo anotó 29 goles, quedándose lejos de los goleadores históricos como Jared Borgetti o Javier ‘Chicharito’ Hernández, además de que fue duramente criticado por la afición, la cual reprochó que el ‘Macho’ nunca demostró ni la mitad del nivel que tenía en el Real Madrid.

Rafael Márquez es el caso opuesto, pues con cinco mundiales, es uno de los jugadores con más participaciones en esta justa con 5 junto a leyendas como Antonio Carbajal, Lothar Matthaus y Gianluigi Buffon, además de que metió gol en tres ediciones: 2006 (Argentina), 2010 (Sudáfrica) y 2014 (Croacia).

