Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
SELECCIONES SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

¡Fin del debate! Rafa Márquez dio a conocer quién es el mejor futbolista mexicano de la historia

El ex jugador del Barcelona, Rafael Márquez, aseguró que el mejor futbolista mexicano de la historia ha sido Hugo Sánchez.

Rafael Márquez aseguró que Hugo Sánchez es el mejor de la historia

Escrito por: Azteca Deportes

¡Se acabó el debate! Rafael Márquez, ex jugador del histórico FC acabó con las discusiones al asegurar que Hugo Sánchez es el mejor futbolista en la historia del futbol mexicano.

A través de su cuenta de Twitter, Rafael Márquez aseguró que el ‘Macho’ no tiene comparación mientras contestaba y recibía felicitaciones por su cumpleaños número 42.

“Para mí Hugo Sánchez (es el número uno), no hay otro, se termina el gran debate”, escribió el káiser mexicano al contestar una encuesta que se llevó a cabo a través de Twitter en donde se le preguntó a los aficionados quién de los dos había sido el mejor futbolista mexicano de la historia.

Por su parte, los aficionados aseguraron que era Rafa Márquez el número uno, pues el hecho de haber ganado dos veces la UEFA Champions League y de haber formado parte del ‘sextete’ histórico bajo el mando de Pep Guardiola, son suficientes para declararlo como el futbolista mexicano más trascendente en el Viejo Continente.

Sin embargo, lo realizado por Hugo Sánchez también fue notable al realizar 208 anotaciones con el Real Madrid y convertirse en uno de los goleadores históricos de los merengues con un ‘Pentapichichi’.

Hugo Sánchez y Rafael Márquez en la Selección Mexicana

En cuanto a la Selección Mexicana, los resultados son abismales, pues aunque Hugo Sánchez participó en 58 partidos, solo anotó 29 goles, quedándose lejos de los goleadores históricos como Jared Borgetti o Javier ‘Chicharito’ Hernández, además de que fue duramente criticado por la afición, la cual reprochó que el ‘Macho’ nunca demostró ni la mitad del nivel que tenía en el Real Madrid.

Rafael Márquez es el caso opuesto, pues con cinco mundiales, es uno de los jugadores con más participaciones en esta justa con 5 junto a leyendas como Antonio Carbajal, Lothar Matthaus y Gianluigi Buffon, además de que metió gol en tres ediciones: 2006 (Argentina), 2010 (Sudáfrica) y 2014 (Croacia).

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP