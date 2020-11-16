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FOTOS | Takefusa Kubo, la JOYA japonesa del Real Madrid que enfrentará la Selección Azteca

Takefusa Kubo es un futbolista de 19 años y considerado la gran promesa del futbol japonés. Pertenece al Real Madrid y jugó en las inferiores del Barcelona. Conócelo mejor EN FOTOS.

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Takefusa Kubo juega como extremo derecho en la Real Sociedad y se destaca en la Selección Japonesa

Takefusa Kubo dijo que Japón se destacará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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Takefusa Kubo juega como extremo derecho en la Real Sociedad y se destaca en la Selección Japonesa
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