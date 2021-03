Me pone muy contento: Luka Romero se reunió con la FMF

La Selección Mexicana ha estado tras los pasos de Luka Romero en los últimos meses y a pesar de que el jugador del Mallorca alguna vez indició que deseaba jugar para Argentina, aseguró que recibió la visita de dirigentes de la Federación Mexicana Futbol.

En entrevista para Goal, Romero reveló los detalles de la visita e indicó que le puso contento el haber recibido detalles de cómo sería el formar parte de la Selección Azteca.

“Vinieron aquí a Mallorca. Me pone contento que vengan de México, fuimos a un restaurante a comer y se me explicó un poco el cómo iba a estar ahí y eso la verdad me pone muy contento”, explicó Luka Romero.

Por otra parte, el ‘Messi’ mexicano aceptó que no recuerda nada del país Azteca, sin embargo, le gustaría visitarlo alguna vez.

“No me acuerdo de nada. Estuve allí no recuerdo si dos o tres meses. No he vuelto pero me gustaría hacerlo”, señaló Romero, quien a su vez aceptó que sí le llama la atención volver: “La verdad es que me gustaría ir, saber cómo es la cultura ahí, conocer en dónde nací”.

Luka Romero tiene 3 nacionalidades

Cabe destacar que Luka Romero tienes tres nacionalidades: mexicana, española y argentina.

Hijo de padres argentinos y del exjugador Diego Romero, Luka nació en Victoria de Durango, Durango, posteriormente se establecieron en Villanueva de Córdoba, Andalucía, obteniendo la nacionalidad española.

Su presente en el Mallorca

Ya son siete encuentros en los que el futbolista Luka Romero, conocido como el “Messi mexicano”, no hace parte de la lista de convocados del primer equipo del Mallorca, club de la Segunda División en España.

Romero fue citado por última vez el pasado mes de enero en la visita de su equipo al Rayo Vallecano y su técnico explica porque no lo han convocado:

“En ningún otro club Luka estará mejor que aquí, es muy joven y se le puso muy pronto en el escaparate. No lo convoco porque en estos momentos (el equipo se está jugando el ascenso directo a La Liga), hay muchos jugadores adelante y la experiencia es un grado”, respondió el técnico Luis García Sanz sobre los motivos de la exclusión de las listas del joven talento.