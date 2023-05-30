Estos son los partidos que la Selección Mexicana jugará en el verano

La actividad de la Selección Mexicana continúa en este 2023, y el cuadro de Diego Cocca estará con varios partidos amistosos y oficiales, el tricolor se medirá ante Guatemala y Camerún previo al arranque de la Copa Oro.

El torneo de selecciones más importante de la Concacaf, la Copa Oro tendrá un sabor distinto para el combinado azteca, ya que el último certamen perdieron ante la selección de las “barras y las estrellas”, por esa razón, también es importante el juego de ante Estados Unidos, correspondiente a la Nations League de la Concacaf.

Esto opina Diego Cocca del grupo que le tocó a México en la Copa Oro 2023

¿Cuáles son los partidos de México en junio?

Partidos de preparación rumbo a la Copa Oro, los dirigidos por Diego Cocca tendrás dos encuentros previos a la semifinal de la Nations League.



México vs Guatemala | Miércoles 7 de junio | 7:00 pm | Estadio El Kraken

México vs Camerún | Sábado 10 de junio | 8:00 pm | Snapdragon Stadium

Partidos oficiales

Semifinal de la Nations League de la Concacaf.

Estados Unidos vs México | Jueves 15 de junio | 8:00 pm | Allegiant Stadium

En caso de llegar a la final se jugará el 18 de junio en el Allegiant Stadium.



Mientras que en su debut en la Copa Oro será ante Honduras el 25 de junio, mientras que el 29 del mismo mes se medirán ante Haití, y el 2 de julio cerrarán su participación en la fase de grupos ante Qatar.

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TV Azteca transmitirá México vs Guatemala Amistoso

La Selección Mexicana de manera reciente anunció un nuevo partido amistoso y será ante su similar de Guatemala, un combinado dirigido por un viejo conocido, Luis Fernando Tena; el duelo lo podrás seguir por la señal de TV Azteca desde el Estadio Kraken de Mazatlán, Sinaloa; este escenario recibirá al cuadro tricolor por primera vez en la historia.

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