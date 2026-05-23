Selección de Ghana se queda MARAVILLADA con el estadio Cuauhtémoc y se toman fotos antes de su duelo vs México

La Selección de Ghana quedó en shock con el estadio Cuauhtémoc de Puebla. Previo al enfrentamiento vs México, los jugadores del cuadro africano sacaron sus celulares, se tomaron selfies y una serie de fotos al inmueble de la capital poblana, mientras tenían su tiempo para calentar antes de que empezara el partido amistoso.

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No es común que el cuadro africano visite México. En el historial de enfrentamientos de ambos equipos, sólo han jugado cuatro partidos en los últimos 20 años, ya que tres de ellos se disputaron en Estados Unidos y uno más de ellos en Londres, Inglaterra. Por lo anterior, el estadio Cuauhtémoc les habría llamado más la atención.

El cuadro ghanés saltó a la cancha del Cuauhtémoc con un equipo alternativo, en su mayoría de jugadores juveniles. Lo anterior se debe a que el partido vs México no corresponde a una fecha FIFA y la mayoría de sus seleccionados que podrían jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026, aún se encuentran en actividad con sus clubes y no pueden ser convocados.

Gilberto Mora, una de las promesas de la Selección Mexicana, arrancó de titular con México, mientras que Antoine Semenyo, figura de Ghana, no jugó este encuentro.

¿Quiénes son los narradores de TV Azteca para el México vs Ghana?

El equipo de talento confirmado para el partido de México vs Ghana de Tv Azteca es un cuadro de lujo. Está integrado, entre otros, por:



Christian Martinoli

Luis García

Jorge Campos

Inés Sáinz

¿Cuándo es el debut de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?

México hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en el partido inaugural del certamen. Dicho encuentro corresponde al Grupo A, en el que está integrado por la propia Selección Mexicana, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. La fecha y otros datos del partido son los siguientes:



Fecha: Jueves 11 de junio

Hora: 1PM

Estadio: Ciudad de México

El partido lo podrás disfrutar -en vivo y gratis- a través de TV Azteca, tanto por el canal 7 en tv abierta como en nuestras plataformas digitales como sitio y app.