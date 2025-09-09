ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana confirma la gravedad de la lesión de Edson Álvarez

Este martes 9 de septiembre del 2025, la Selección Mexicana confirmó a través de sus redes sociales la gravedad de la lesión de Edson Álvarez. El mexicano se lesionó el pasado sábado 6 de septiembre del 2025 en el partido ante Japón.

Tras realizarle los estudios correspondientes, México reveló que Edson Álvarez es baja para el partido de Corea del Sur pues sufrió de una lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho. Inicio su etapa de rehabilitación y su vuelta al terreno de juego dependerá de su club.

“Edson Álvarez es baja de nuestra Selección para el partido ante Corea del Sur. El mediocampista tiene una lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho, el tiempo de rehabilitación y vuelta a la competición será determinado por su club de acuerdo a su evolución”.

Edson Álvarez es baja de nuestra Selección para el partido ante Corea del Sur.



El mediocampista tiene una lesión muscular de bajo grado en el muslo posterior derecho, el tiempo de rehabilitación y vuelta a la competición será determinado por su club de acuerdo a su evolución.

VIDEO Así se lesionó Edson Álvarez

Al minuto 28 del primer tiempo del México vs Japón, Edson Álvarez se tiró al terreno de juego al sentir una molestia en su pierna. El mediocampista se agarró la pierna derecha por la parte trasera y pidió la atención medica.

VIDEO: Edson Álvarez sale lesionado en el México vs Japón

El futbolista no continuó en el terreno de juego y para prevenir agrandar su lesión, Javier se vio obligado a cambiarlo y en su lugar Erick Lira.

Edson Álvarez es baja ante Corea del Sur

Edsón Álvarez no podrá tener minutos ante Corea del Sur por su lesión. Javier Aguirre tendrá una sensible ausencia en su once inicial pues es uno de los jugadores que más minutos ha recibido en los últimos encuentros por su experiencia europea que tiene y su gran nivel.

Con su baja, será la oportunidad para otro futbolista mexicano de poder tener minutos. El jugador que domina la posición con diferentes características físicas es Erick Lira, por lo que podría se del titular en el juego.