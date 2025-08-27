La Selección Mexicana convocó a un brasileño y esta fue la reacción del jugador al conocer la propuesta

México se está preparando para afrontar el Mundial 2026, pero también piensa a futuro y recientemente ha abrochado una figura del futbol sudamericano. Resulta que Henrique Simeone, canterano de Botafogo, fue convocado a la Selección Mexicana Sub-18 y llenó de expectativas a los aficionados de cara al futuro. Ahora, el juvenil nacido en Brasil reaccionó en sus redes sociales tras su convocatoria con el seleccionado mexicano.

"Tampoco podía dejar de agradecer a la Federación Mexicana de Fútbol por esta gran oportunidad. Será un honor vestir esta camiseta y representar al país donde nació mi papá", es lo que se puede leer en una de las líneas de su posteo realizado en Instagram. Además, se mostró motivado y feliz por su primera convocatoria a la Selección Mexicana.

Henrique Simeone / IG Henrique Simeone está feliz con su convocatoria a la Selección Mexicana

¿Quién es Henrique Simeone, la joya de la Selección Mexicana?

Simeone tiene 18 años y nació en Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, tiene raíces mexicanas gracias a su padre, quien es oriundo de nuestro país. Juega como defensa central y también como mediocentro defensivo en el Botafogo Sub-20. Cuenta con triple nacionalidad: brasileña, mexicana y portuguesa. Según la prensa brasileña, tiene contrato con Botafogo hasta el año 2028 y cuenta con una cláusula de rescisión de 30 millones de dólares.

¿Cuándo debutará Henrique Simeone con la Selección Mexicana?

La categoría Sub-18 de la Selección Mexicana tendrá una gira por Europa durante el próximo mes de septiembre. En esta gira, los dirigidos por Álex Diego no se enfrentarán a otras selecciones, sino que jugarán contra clubes de su misma categoría como Athletic de Bilbao y Real Sociedad. Es muy probable que Simeone tenga su debut como titular en algunos de estos encuentros.

Los amistosos que jugará la Selección Mexicana Sub-18 en septiembre