Estas son las 12 BAJAS que la Selección Mexicana tendrá para el amistoso contra Portugal

Restan solo unos días para que se lleve a cabo el duelo amistoso que tendrá la Selección Mexicana contra el combinado de Portugal, en un partido de preparación más rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde el cuadro tricolor formará parte del Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y un representante de la UEFA.

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Se trata, entonces, de uno de los duelos más interesantes y atractivos que la Selección Mexicana tendrá antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, vale decir que el Vasco Aguirre tendrá que enfrentar el mismo con hasta 12 bajas que no podrán formar parte de este encuentro.

¿Qué bajas tendrá la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal?

Como sabes, a lo largo de los últimos meses la Selección Mexicana de Javier Aguirre ha tenido que lidiar con una serie de lesiones que impedirán que varios elementos no solo no formen parte de este duelo ante Portugal, sino que tampoco estén en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Al día de hoy, son 12 los futbolistas que no tendrán participación en el encuentro ante los lusitanos, destacando la de Luis Malagón, Rodrigo Huescas, Jesús Orozco Chiquete, Luis Chávez y Marcel Ruiz, los cuales tampoco estarán en la próxima Copa del Mundo.

A estas cinco bajas se suman siete más que no estarán ante Portugal pero que, sin embargo, podrían recuperarse a tiempo para el duelo ante Sudáfrica. Estas son las siguientes: Edson Álvarez, Santiago Giménez, César Huerta, Luis Romo, Mateo Chávez, Julián Araujo y Gilberto Mora, quien podría volver pronto a las canchas.

¿Cuándo es el debut de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Restan menos de 90 días para el debut oficial de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues el calendario oficial establece que el primer juego del cuadro nacional será el jueves 11 de Junio ante Sudáfrica. Posteriormente, el conjunto azteca se medirá ante los surcoreanos para cerrar la fase de grupos ante el representativo de la UEFA.