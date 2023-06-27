La razón por la que se demoró el viaje de la Selección Mexicana a Phoenix

Actualmente, en Arizona, donde será la sede del segundo duelo de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2023, se estima una temperatura máxima de 45 grados; por lo tanto, la delegación mexicana había decidido permanecer en Houston tras la victoria ante Honduras en el juego de debut de ambos combinados.

De acuerdo con la rutina de la Selección Mexicana, el viaje a Phoenix será hasta el próximo martes 27 de junio en la noche. El miércoles 28 será el único entrenamiento en Arizona; sin embargo, está programado para una sede con temperatura controlada. Finalmente, el juego ante Haití será el jueves 29 y el viernes 30 a primera hora saldrán a Santa Clara, California, sede del siguiente duelo.

Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

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¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Mexicana en la Copa Oro 2023?

Tras el triunfo contra Honduras en la primera jornada de la Copa Oro 2023, el siguiente duelo de la Selección Mexicana en el certamen será ante Haití en el State Farm Stadium, casa de los Arizona Cardinals de la NFL. El juego será el próximo jueves 29 de junio y el balón empezará a rodar a las 20:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana.

El compromiso entre México y Haití estará disponible a través de Azteca 7 con la narración inigualable de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García, Jorge Campos, además de todo el equipo de TV Azteca Deportes. Igualmente, el juego será transmitido por las plataformas digitales: sitio web: https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/ y aplicación oficial.

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México busca su doceavo título de Copa Oro

De la mano de Jaime Lozano, la Selección Mexicana está en busca de su doceavo título de Copa Oro. Con 11 títulos, el conjunto tricolor es el máximo ganador, por encima de Estados Unidos que ha levantado el trofeo en siete ocasiones, sin embargo, México no se corona desde la edición de 2019.