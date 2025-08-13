deportes
Selección Nacional de México vs Uruguay: cuál de las dos es la plantilla es más valiosa

La Selección Nacional de México está en su preparación de cara al Mundial del 2026 y jugaría un partido amistoso ante Uruguay

Mexico y Uruguay se podrían enfrentar en un partido amistoso en noviembre de este año.
Foto: Canva
Mexico y Uruguay se podrían enfrentar en un partido amistoso en noviembre de este año.
Antonio Hernández
Selección Azteca
La Selección Nacional de México sigue dando a conocer los partidos que tendrá de preparación de cara al Mundial del 2026 . Uno de los rivales sería Uruguay, combinado al que enfrentaría en noviembre de este año, en Torreón. De acuerdo con el portal Transfermarkt, la plantilla de los charrúas tiene un valor más alto que la de los dirigidos por Javier Aguirre.

El portal especializado en el valor de los equipos y el traspaso de jugadores sostiene que la Selección Mexicana de Futbol está valuada en 200.7 millones de euros, mientras que su posible rival, Uruguay, en 327.7 millones de euros. Por su parte, Ecuador (que sí está ya confirmado como rival) vale 326.5.

Santiago Giménez
MEXSPORT

¿Qué futbolistas son los más caros de la Selección Nacional de México y de Uruguay?

Dentro de la lista de ambas selecciones, los futbolistas más caros de la Selección Nacional de México son: Santiago Giménez (30 millones de dólares), Edson Álvarez (25 millones) y Johan Vásquez (14 millones), mientras que por Uruguay se encuentran Manuel Ugarte con un valor de 45 millones de euros, Ronald Araujo (con 35) y Rodrigo Bentancur (30).

Estas listas siempre se hacen con los últimos convocados por cada selección y, si entre Uruguay no aparece Federico Valverde, es por que no fue considerado en el reciente llamado. El mediocampista del Real Madrid tiene un costo de 130 millones de euros, más de la mitad que toda la Selección Mexicana. Por esto, cuando “El Pajarito” regrese, el valor se disparará mucho más.

La FMF quiere cerrar partidos competitivos para la Selección Mexicana

La idea de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) es que el equipo tenga partidos de alto nivel para llegar lo mejor preparado al Mundial del 2026 y, por lo mismo, busca rivales que le hagan juego. También desean cerrar encuentros en diferentes estados del país para que la gente se vaya acostumbrando a ver a la selección de cara al torneo del próximo año.

El encuentro que ya se hizo oficial hasta el momento es contra Ecuador el 14 de agosto; selección que ya consiguió prácticamente su pase al Mundial del 2026 y que le servirá mucho a Javier Aguirre y sus muchachos de preparación para la justa en la que será local y compartirá torneo con Estados Unidos y Canadá.

Selección Mexicana
