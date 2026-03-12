¡Sequía total! Refuerzo de Rayados agudiza su mala racha goleadora

Aunque llegó como un importante refuerzo para Rayados este torneo, el delantero Uroš Djurdjević tiene una larga sequía goleadora que se agudiza con el pasar de los partidos, en medio de una crisis de resultados en el conjunto regiomontano.

El atacante serbio arribó al Monterrey como el sustituto de Germán Berterame, quien fue traspasado al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) durante las primeras fechas del Clausura 2026.

A pesar de que “Djuka” venía con importantes credenciales por su paso en el Atlas, en donde fue campeón de goleo en el torneo Clausura 2025, hasta el momento no ha podido producir ningún gol vistiendo los colores de la “Pandilla”.

Un mal momento que también se ha reflejado en algunas discusiones que ha tenido con sus compañeros dentro de los partidos, siendo la más reciente en la derrota que tuvo el club albiazul ante Cruz Azul, correspondiente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Los números de “Djuka” en el Clausura 2026

Desde el 5 de febrero que se anunció a Djurdjević como nuevo elemento de los Rayados, el delantero ha participado en ocho juegos, con un total de 558 minutos en cancha, sin que hasta ahora tenga alguna anotación o un pase de gol.

El atacante europeo solo ha podido realizar un total de 13 remates, pero de ellos solo cinco tiros fueron a portería, mientras otros ocho acabaron desviados. Unas cifras que contrastan con los dos goles que marcó “Djuka” en este mismo semestre cuando todavía militaba con el Atlas.

El serbio registra un total de 143 anotaciones en su carrera profesional, pero hasta el momento ninguna ha sido con el Monterrey, lo cual comienza a generar molestia en un sector de la afición regiomontana.

El próximo encuentro de la “Pandilla” será este viernes 13 de marzo, cuando visiten a los Bravos de Juárez en la LIGA BBVA MX.