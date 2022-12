Serbia vs Suiza, alineaciones confirmadas | Qatar 2022, Grupo G

La Selección de Serbia y Suiza se enfrentan en la última jornada de la Copa del Mundo de Qatar 2022 para buscar su clasificación a Octavos de Final, Suiza con victoria se clasifica y hasta podría quedar en primer lugar, en caso de empate clasificaría si Camerún no gana. En el caso de Serbia necesita ganar por goleada y que Camerún no gane o que si gana no sea por muchos goles.

Te puede interesar: La histórica clasificación de Corea del Sur a Octavos de Final

Alineación de Serbia

Portero: Vanja Milinkovic-Savic

Defensa: Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic y Strahinja Pavlovic

Mediocampistas: Andrija Zivkovic, Sergej Milinkovic-Savic, Sasa Lukic YFilip Kostic

Delanteros: Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic y Dusan Vlahovic

Alineación de Suiza

Portero: Gregor Kobel

Defensas: Silvan Widmer, Manuel Akanji, Fabian Schar y Ricardo Rodriguez

Mediocampistas: Remo Freuler, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Ruben Vargas y Djibril Sow

Delanteros: Breel Embolo

Te puede interesar: FIFA aclara polémica sobre el gol de la victoria de Japón sobre España