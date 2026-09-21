Mexicano marcó un gol de chilena mejor que el de Borja y se lo anularon en Sudamérica

Miguel Borja anotó el gol de la semana y, probablemente, el gol del año en la Liga BBVA MX. El colombiano ejecutó una chilena perfecta que sirvió para iniciar la remontada ante Chivas en el Clásico Nacional del Apertura 2026. Sin embargo, no fue el único futbolista en anotar utilizando esta pirueta: un delantero mexicano también lo consiguió en Sudamérica.

Se trata de Sergio Aguayo, futbolista surgido de la cantera de Pachuca y que se encuentra cedido a préstamo en el equipo colombiano, Deportes Tolima, desde Chivas. Por la Jornada 11 de la Liga Dimayor, su equipo se enfrentaba a América de Cali y, con el encuentro igualado 1-1, el mexicano sorprendió con una chilena dentro del área que ponía el 2-1 a favor de los tolimenses.

Sergio Aguayo anotó de chilena, pero no fue convalidado|Crédito: @cdtolima / X

El gol de chilena de Sergio Aguayo no fue validado

Tras un desborde por la banda derecha, el jugador Edwar López lanzó un centro alto hacia el área donde se encontraba Aguayo. El mexicano se ubicó de espaldas y se elevó para ejecutar una chilena que se clavó en el palo más lejano del arquero de América de Cali. Sin embargo, la acción fue rápidamente anulada por el juez de línea.

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Resulta que la pelota había abandonado el terreno de juego justo en el momento en el que el futbolista de Tolima envió el centro hacia Aguayo. De todos modos, la jugada fue revisada por el VAR para corroborar la acción de forma detenida y finalmente se definió que la decisión inicial había sido correcta. El golazo del mexicano no sumó al marcador.

🚨🔥 ¡GOLAZO DE CHILENA, PERO ANULADO! Sergio Aguayo se inventó una verdadera joya para Tolima, pero la anotación no subió al marcador porque el balón ya había salido del terreno de juego. ⚽👀



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Sergio Aguayo impuso su marca goleadora con Tolima

Aunque la espectacular chilena fue anulada, Sergio Aguayo sí consiguió dejar su nombre en el marcador. El delantero mexicano convirtió un penal al minuto 22 para adelantar a Deportes Tolima, aunque América de Cali respondió poco después y el encuentro terminó empatado 1-1.

Esta fue la segunda anotación de Aguayo desde su llegada al futbol colombiano. Su primer gol lo consiguió en la victoria 2-1 frente a Llaneros, cuando ingresó desde el banquillo y marcó el tanto del triunfo. De esta manera, el atacante de 23 años comienza a ganarse un lugar en Tolima durante su primera experiencia fuera de México.