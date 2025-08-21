deportes
Aquino envía mensaje tras la eliminación de Tigres en la Leagues Cup

El referente de Tigres, Javier Aquino, reveló lo que sintió tras ser uno de los principales señalados en la derrota que tuvieron contra el equipo de la MLS

Un día después de la eliminación de los Tigres ante el Inter Miami, el propio Javier Aquino dio la cara y reconoció su culpa en el partido de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 que se disputó este miércoles.

El lateral mexicano cometió dos penales a favor del cuadro estadounidense por manos dentro del área, que se convirtieron en los goles de Luis Suárez para el marcador definitivo de 2-1 a favor del club en el que también milita Lionel Messi.

VISA DE CRACK | Luciano Murchio: El mexicano que dirige en la élite del fútbol belga

Javier Aquino se disculpó con la afición felina

Esto provocó que muchos de los aficionados de los “Felinos” arremetieran contra el jugador de origen oaxaqueño, quien este jueves les respondió a través de sus cuentas de redes sociales.

“Este mensaje es solo para pedir una disculpa a Club Tigres, todos mis compañeros, cuerpo técnico, staff, afición, fue una noche difícil para mí, dos jugadas que marcaron el rumbo del partido, asumo la responsabilidad, me toca dar la cara y seguir luchando por la grandeza de este club, como lo he hecho siempre!!”, escribió.

Aquino también aseguró que seguirá trabajando para levantarse de este mal momento y regresarle alguna alegría a la institución y a toda las personas que la conforman.

“Gracias por estar en las buenas y en las malas”, agregó el zaguero, quien venía de destacadas actuaciones en los encuentros de la LIGA BBVA MX durante las jornadas que lleva el Apertura 2025.

Pizarro defiende a Aquino

El técnico Guido Pizarro salió a defender a su jugador, al considerar que los penales que le marcaron al Inter Miami se derivaron de acciones circunstanciales.

Fueron dos jugadas desafortunadas, le pega la pelota en la mano, internamente dolidos, queríamos pasar, regalarles un triunfo a la gente que viene acá, ser conscientes que nos está faltando algo para pasar, lo analizaremos, mejoraremos y a ponernos con la liga”, declaró en la conferencia de prensa posterior al juego.

Aunque el “Conde” también cuestionó las decisiones del árbitro guatemalteco Mario Escobar, las cuales fueron factor en el resultado.

A la vista de todos, fue rigorista, como dijiste, no me gusta hablar de los árbitros, sinceramente todos estábamos muy molestos, pero ya está", dijo.

Tigres de la UANL
