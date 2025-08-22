Hoy sin mexicanos en la Leagues Cup pero fue un equipo de la Liga BBVA MX el primero en ganar el torneo

La Leagues Cup 2025 ha terminado oficialmente para los equipos mexicanos, pues Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca fueron eliminados en los cuartos de final , dejando el camino libre para que por tercera ocasión consecutiva sea un club de la MLS el ganador de este certamen que enfrenta a México y Estados Unidos, sin embargo, es Cruz Azul, un grande de la Liga BBVA MX el que presume de ser el primer en conquistar este trofeo.

Fue en el 2019 cuando se jugó por primera vez la Leagues Cup también con sede en Estados Unidos y en esa ocasión solo participaban cuatro equipos, siendo la final entre la Máquina Celeste y los Tigres de la UANL.

Con goles de Joshimar Yotún y Jonathan “Cabecita” Rodríguez en el Estadio Sam Boyd de Las Vegas, el conjunto capitalino se convirtió en el primer campeón de la historia de la Leagues Cup.

Crédito: Mexsport

En el 2020 se suspendió el torneo por la pandemia, sin embargo, en 2021 regresó y de nuevo fue un club mexicano el monarca gracias al triunfo de 3-2 del León sobre el Seattle Sounders en el espectacular Allegiant Stadium de Las Vegas.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! América recibe oferta de EUROPA por una de sus FIGURAS

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Con figuras de la Liga BBVA MX, revelan convocatoria de la Selección Mexicana

Te puede interesar: ¡BORRADO! ‘Chicharito’ es BAJA de Chivas con Gabriel Milito como DT

Todos los campeones en la historia de la Leagues Cup

A partir de 2023, el torneo cambió de formato y se incluyeron a todos los equipos de la MLS y la Liga BBVA MX para sumar un total de 47 clubes, y desde esa edición, Estados Unidos se ha quedaron el campeón, incluyendo la edición 2025 en donde apenas quedaron definidas las semifinales con puros participantes del país de las Barras y las Estrellas, pero ahora con un total de 36 participantes, 18 por liga y un formato diferente.

Campeones en la historia de la Leagues Cup:



2019: Cruz Azul

2021: Club León

2023: Inter Miami

2024: Columbus Crew

2025: Por definir, solo quedan equipos de la MLS en las semifinales