Sergio Canales aclara el panorama sobre su futuro en Rayados

Ante la incertidumbre que ha generado el futuro de Sergio Canales, el propio futbolista respondió acerca de si seguirá en los Rayados de Monterrey para lo que resta de su contrato.

Esto después que en los últimos meses se especuló sobre la continuidad del talentoso mediocampista español, debido al interés del Racing Club de Santander, equipo que lo formó como jugador.

“Estoy muy bien, disfruto el día a día, estoy en un club maravilloso con gente maravillosa y lo que intento es disfrutarlo y aprovecharlo, ser consciente de donde estoy y lo que representa estar aquí. Eso para mí es lo más importante”, contestó Canales al cuestionamiento de la prensa.

Canales, enfocado en Rayados

El “Mago” reveló que incluso a nivel familiar es un tema que se ha platicado, pero reiteró que por ahora, su mente se concentra en que los Rayados puedan aspirar al título de la LIGA BBVA MX, el cual se les ha negado desde que llegó al futbol mexicano.

“Mi mujer en ese sentido me echa bastante porque es verdad que vivo el día a día, desde todo lo que me ha pasado en mi carrera me ha enseñado que hay que disfrutar el día a día. Me centro ahora mismo más que en mí, en el grupo, queremos luchar por ese campeonato”, dijo en conferencia.

La prioridad para Rayados: Canales

José Antonio “Tato” Noriega, presidente deportivo de la “Pandilla”, mencionó a finales del 2025, que la prioridad para la institución es que se mantenga el futbolista español en la plantilla el mayor tiempo posible.

"Sergio es un jugador fundamental y que queremos todo. La institución, la directiva y los aficionados, incluso ustedes. Él tiene contrato y una extensión automática que depende del rendimiento y él es sobresaliente en el rendimiento, así que por lo pronto no es un tema”, dijo.

La relación de Canales con el Monterrey vence el verano de año, pero con la posibilidad de renovar hasta el 2027, por lo que en el próximo mercado de traspasos se definirá el futuro de la principal figura del conjunto regiomontano de los últimos tiempos.

