Sergio Ramos, ex Rayados de Monterrey, podría volver a jugar y enfrentarse al Real Madrid

Mientras que en la actualidad Rayados debutó al joven Paxon Ruffin, uno de sus antiguos referentes podría regresar después de permanecer sin actividad oficial tras su salida de Monterrey. Sergio Ramos sigue buscando una oportunidad para continuar su carrera y podría enfrentar al Real Madrid en la temporada 2026-27.

Así como Sergio Ramos ha dejado frases célebres a lo largo de su trayectoria, el defensor español todavía podría escribir un nuevo capítulo en el futbol europeo. El presidente del Getafe, Ángel Torres, confirmó que el exjugador de Rayados está entre los candidatos para reforzar al equipo.

Sergio Ramos|MexSport

El equipo en el que jugaría Sergio Ramos tras dejar Rayados de Monterrey

El Getafe analiza la posibilidad de fichar a Ramos, aunque el presidente del club reconoció que la defensa no era la prioridad inicial para reforzar la plantilla. Según explicó Ángel Torres en Radio Nacional de España, mantuvo conversaciones con René Ramos, hermano y representante del futbolista.

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“Podría venir, porque es un tema que llevamos tiempo detrás, pero no era la prioridad, era conseguir bandas. Si en enero traemos un central… pero esa posición la tenemos bien cubierta”, comentó el dirigente.

|Foto: Imagen generada con IA.

Por ahora, Ramos solo figura entre las opciones que contempla el conjunto dirigido por José Bordalás, que compite en la UEFA Conference League.

Sergio Ramos podría enfrentar al Real Madrid

Un eventual fichaje por el Getafe abriría la posibilidad de que Ramos se mida al Real Madrid, club en el que se convirtió en una de las grandes figuras históricas. El defensor fue capitán y ganó 4 títulos de la UEFA Champions League con el Merengue.

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El Getafe incorporó recientemente a Dani Carvajal, también exjugador del Real Madrid, por lo que una eventual llegada de Ramos reuniría a otros referentes del equipo blanco.

Los números de Sergio Ramos en Rayados de Monterrey

Durante su etapa con Rayados de Monterrey, Sergio Ramos disputó 35 partidos y marcó 8 goles, con un promedio de 0.23 tantos por encuentro. Su aporte ofensivo incluyó remates de cabeza y penales.

El español también participó en compromisos de Liga MX y torneos como el Mundial de Clubes 2025. Ahora, mientras busca definir su futuro, el Getafe aparece como una posibilidad para volver a competir y prolongar su trayectoria profesional.

