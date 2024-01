¡EXPLOTA!: Sergio Ramos se encara con un aficionado en pleno programa en directo

La crisis del Sevilla sigue teniendo al equipo y a su afición en punto álgido de tensión. Este jueves, el defensor Sergio Ramos se ha encarado con un aficionado que lo insultaba desde las gradas, al finalizar el partido que perdió el conjunto Andaluz por 0-2 ante el Athletic de Bilbao.

Sergio Ramos era entrevistado en vivo por la televisión, cuando este seguidor comenzó a gritarle, e inmediatamente reaccionó el jugador pidiendo “un poco de respeto por la gente que está escuchando y el escudo”.

¿Qué le dijo el aficionado a Sergio Ramos?

El ex jugador del Real Madrid fue acusado por este hincha de estarse “cargando al Sevilla” tras insultarle gravemente, lo que provocó su inmediata respuesta, a pesar de estar con el micrófono en la mano.

“Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Un poco de respeto a la gente que está escuchando y al escudo. ¡Cállate ya, anda!”, le gritó Sergio Ramos, y tras ello, lamentó diciendo que “lo que hay que aguantar, encima”.

Ramos, aceptó que estos momentos hay mucha gente frustrada por los resultados del club y ha dado la cara como una de las figuras más importantes de la institución.

“Después de la victoria en Granada queríamos dar un paso adelante, pero no ha sido así. Era el primer partido en casa, era una oportunidad muy buena para dejarlo todo atrás. No ha sido así. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, tiene muy definido su juego. La situación acaba siendo desesperante, pero no queda otra que dar la cara. Es un poco repetitivo el discurso, pero no hay otra”, finalizó.