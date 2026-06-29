El HISTÓRICO de España que quiere a Erik Lira; ¿cuánto tendrán que pagar por él?

La participación de Erik Lira en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo ha sorprendido a los propios aficionados mexicanos, sino que también ha llamado poderosamente la atención de escuadras del viejo continente gracias a sus capacidades en el terreno de juego.

Participación histórica de la Selección Mexicana Femenil

El nivel de Erik Lira vino en aumento desde el último año gracias a la participación que tuvo en Cruz Azul; sin embargo, no fue sino hasta su participación en esta Copa Mundial de la FIFA que ha comenzado generar interés en distintas escuadras históricas del viejo continente.

¿Sevilla quiere fichar a Erik Lira tras el Mundial 2026?

De acuerdo con información del portal Medio Deportivo, el Sevilla de España se ha unido a la puja por buscar el fichaje de Erik Lira para el siguiente torneo; es decir, una vez que concluya la participación del mediocampista en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La fuente detalla que el cuadro español necesita un elemento en el centro del campo para recuperar el nivel que llegó a tener en España. Ante esta situación, consideran que Erik Lira puede ser un valor realmente interesante por sus aptitudes, su personalidad y las características que tiene como futbolista.

¿Cuánto tendría que pagar el Sevilla por Erik Lira?

A pesar del interés que el Sevilla tendría en Erik Lira, su fichaje podría no ser nada sencillo considerando que el valor del actual jugador de Cruz Azul asciende a los 12 millones de dólares (según Transfermarkt), una cantidad elevada para los estándares actuales del club.

A pesar de ello, no se descarta que el mediocampista de contención siga llamando la atención de otras instituciones de España y el resto del mundo si es que mantiene el nivel mostrado hasta ahora no solo frente a Chequia, sino en la siguiente ronda de esta Copa Mundial de la FIFA.