Shaan Khurshid, cardiólogo: ¿entrenar solo el fin de semana también puede beneficiar tu salud?

Encontrar tiempo para hacer ejercicio durante la semana puede ser complicado. Entre el trabajo, los traslados y las responsabilidades familiares, muchas personas dejan el entrenamiento para sus días libres. Sin embargo, surge una pregunta: ¿esta práctica también puede beneficiar a la salud?

Shaan Khurshid, cardiólogo especializado en electrofisiología del Massachusetts General Hospital, ha investigado esta forma de organizar la actividad física. Sus resultados ofrecen una respuesta para quienes no pueden entrenar todos los días, aunque hay detalles que conviene conocer antes de cambiar la rutina.

Qué dice Shaan Khurshid sobre entrenar el fin de semana

De acuerdo con el especialista, acumular suficiente actividad física durante la semana puede ser más importante que repartirla entre muchas jornadas. “Es el volumen total de actividad física lo que parece importar más, en lugar del patrón”, explicó en declaraciones publicadas por Mass General Brigham, traducidas del inglés.

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Un estudio publicado en Circulation en septiembre de 2024 analizó información de 89,573 personas. Los participantes utilizaron dispositivos de muñeca para registrar sus movimientos durante una semana. Después, los investigadores estudiaron la aparición de distintas enfermedades durante aproximadamente seis años.

Los resultados encontraron beneficios similares entre quienes concentraban la actividad en uno o dos días y quienes la distribuían de manera más uniforme.

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Qué beneficios puede tener concentrar el ejercicio en dos días

Frente al grupo que no alcanzaba el umbral de actividad del estudio, el patrón concentrado se asoció con 23% menos riesgo de hipertensión y 43% menos riesgo de diabetes. Entre quienes repartían el ejercicio, las cifras fueron de 28% y 46%, respectivamente.

También se observaron asociaciones con menor riesgo de obesidad y apnea del sueño. Sin embargo, estos resultados no garantizan que una persona evitará esas enfermedades: se trata de una investigación observacional, que identifica relaciones entre hábitos y salud.

Además, hay un matiz: los llamados weekend warriors acumulaban al menos 150 minutos semanales de actividad moderada a vigorosa y concentraban la mitad o más en uno o dos días. No necesariamente entrenaban únicamente sábado y domingo.

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Cuántos minutos de ejercicio necesitas por semana

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa, o una combinación equivalente.

Caminar rápido puede contar como actividad moderada. Una referencia sencilla es que puedas conversar mientras te mueves, pero te cueste cantar. Además, se recomienda fortalecer los principales grupos musculares al menos dos días por semana.

Como ejemplo, 75 minutos de actividad moderada el sábado y otros 75 el domingo suman el mínimo aeróbico semanal. Puedes dividirlos en bloques más cortos, según tu condición física.

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