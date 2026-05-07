¡BOMBAZO! Shakira revela la canción OFICIAL del la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Cuando parecía que Shakira iba a dejar al mundo del futbol sin una canción para el Mundial, un posteo ha sorprendido a todos y es que la cantante colombiano reveló un fragmento de la canción y el video musical de 'DAI DAI' nombre de su melodía OFICIAL para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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Fue este jueves que la prestigiada cantante colombiana mostró un minuto de esta canción que además indicó, se terminará de dar a conocer el 14 de mayo, plazo que está a casi un mes de que arranque la justa mundialista que da inicio el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México con el partido del cuadro azteca ante Sudáfrica.

Shakira comienza en el Maracaná esta nueva aventura mundialista

La cantante Shakira luego de haber participado en tres canciones en mundiales anteriores, regresa a la carga tratando de cautivar a sus seguidores. En el breve video revelado de DAI DAI, se lanza un mensaje entre líneas y es que Shakira camina junto a los balones Teamgeist, Jabulani y Brazuca para luego tomar en sus manos el Trionda, es decir las ediciones en las que ha participado en las canciones de los Mundiales.

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El video en esta ocasión comienza en el Maracaná y aunque no se conoce más, es posible que pase por otros recintos deportivos inclusive en el Estadio Azteca.

Las canciones de Shakira en los Mundiales