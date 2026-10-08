Silvio Garattini, médico y científico de 97 años: “Estos son los principios fundamentales para vivir más”

Llegar a una edad avanzada con buena calidad de vida es una de las grandes metas de la medicina. Silvio Garattini, médico y científico italiano de 97 años, sostiene que el camino comienza con decisiones cotidianas. Su mensaje pone el foco en hábitos que muchas personas conocen, pero que cuesta mantener con el paso del tiempo.

El fundador del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri destaca la importancia de cuidar el cuerpo y las relaciones sociales. “No hay una receta”, afirmó en declaraciones recogidas por La Vanguardia. También señaló que “la gente no presta atención a los principios fundamentales”.

¿Cuáles son los principios de Silvio Garattini para vivir más?

El científico señala la actividad física regular, una alimentación moderada y la prevención como pilares para envejecer mejor. A estos factores añade evitar el tabaco y el alcohol, así como mantener vínculos sociales activos.

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La constancia ocupa un lugar central en su planteamiento. Estos hábitos buscan reducir riesgos de enfermedad y favorecer el bienestar a largo plazo. Sin embargo, la experiencia de una persona longeva no demuestra por sí sola que su rutina garantice alcanzar la misma edad.

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Caminar, fortalecer los músculos y trabajar el equilibrio

Caminar forma parte de los hábitos que destaca Garattini. Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada en adultos. Caminar a paso rápido puede contribuir a esa meta.

Además, aconseja realizar ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana. Para los mayores de 65 años, añade actividades que combinen equilibrio funcional y fuerza tres o más días semanales, con el objetivo de conservar la capacidad física y prevenir caídas.

Esta combinación permite abordar distintas necesidades del envejecimiento. La resistencia, la fuerza y la estabilidad son importantes para realizar tareas cotidianas, desde subir escaleras hasta levantarse de una silla.

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Comer con moderación también implica cuidar la nutrición

Garattini defiende evitar los excesos alimentarios. Este consejo debe acompañarse de una alimentación suficiente y variada, especialmente en personas mayores. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos recomienda incorporar proteínas durante el día para ayudar a mantener los músculos.

Frijoles, lentejas, pescado y lácteos son algunas opciones. Por su parte, la OMS recomienda al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras para mayores de 10 años.

¿Por qué las relaciones sociales importan al envejecer?

El médico italiano también destaca el contacto con otras personas. Este punto tiene respaldo en un informe de la OMS publicado en 2025: la soledad afecta a una de cada seis personas en el mundo.

La falta de conexión social está vinculada con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo y muerte prematura. Mantener conversaciones, participar en actividades comunitarias o caminar en compañía son formas de incorporar convivencia a la rutina.