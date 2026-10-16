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Sin explicaciones: Julián Quiñones NO FUE CONVOCADO para el partido del Al-Qadsiah

A pesar de ser la figura en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, el mexicano Julián Quiñones no fue citado para jugar ante Abha

Sin explicaciones: Julián Quiñones NO FUE CONVOCADO para el partido del Al-Qadsiah
|Foto: IG @julianquinones33

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

A pesar de que Julián Quiñones pudo romper una mala racha hace algunos días, el delantero mexicano quedó fuera de la convocatoria del Al-Qadsiah para enfrentar al Abha por la Jornada 9 de la Saudi Pro League 2026-2027. El atacante no apareció entre los titulares ni en la banca.

Mientras Julián Quiñones presume su nuevo carro, este viernes dio una sorpresa en Arabia Saudita. El Al-Qadsiah se impuso por 2-1 al Abha y se mantiene en los primeros puestos de la clasificación, pero todavía no hay información oficial sobre por qué el mexicano no fue convocado.

julian quiñones arabia delantero flamengo

La posible razón de la ausencia de Julián Quiñones en el Al-Qadsiah

Por ahora, desde el club no se confirmó si la ausencia del atacante se debió a una decisión técnica, una medida de descanso o algún otro motivo.

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Una de las versiones apunta a que el cuerpo técnico pudo reservarlo para los siguientes compromisos. Al tratarse de un partido contra uno de los rivales más "accesibles" de la Liga Saudí (Abha tiene apenas 2 puntos en el torneo), se cree que le dieron descanso para llegar mejor a los desafíos de mayor calibre.

El carro de Julián Quiñones 2
|Foto: IG @julianquinones33

Sin el mexicano, Mateo Retegui asumió la responsabilidad ofensiva y marcó el primer gol del encuentro ante el Abha. Mohammed Abu Al-Shamat amplió la ventaja al minuto 69, mientras que Alimani Gory descontó en el tiempo añadido.

La dura competencia de Julián Quiñones por la Bota de Oro de Arabia Saudita este año

El delantero mexicano tiene el desafío de volver a pelear por el título de goleo, después de terminar la temporada anterior como máximo anotador de la Saudi Pro League con 33 tantos. En la campaña 2026-2027 suma 4 goles en 8 partidos.

¡Gol de Julián Quiñones! Al-Nassr 1-1 Al Qadsiah | Jornada 11 | Liga Saudí

La competencia es exigente: el inglés Ivan Toney encabeza la tabla con 11 anotaciones, una diferencia considerable respecto del atacante del Al-Qadsiah. El delantero inglés consiguió una racha goleadora.

Quiñones rompió una sequía que había atravesado durante cuatro partidos y después volvió a marcar ante el Al-Ettifaq y el Al-Kholood. Su próximo compromiso podría ser el martes 20 de octubre, cuando el Al-Qadsiah visite al Al-Taawoun. Si regresa a la convocatoria, tendrá una nueva oportunidad para acercarse a los primeros puestos de la tabla de goleadores.

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