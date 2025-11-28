¡Los mandó a la lona! Peleadora de MMA golpea a dos policías en un avión: VIDEO

La luchadora de artes marciales mixtas (MMA) Sinead Kavanagh protagonizó un altercado a bordo de un avión que se dirigía de la Isla de Gran Canaria, España, a Dublín, Irlanda, que derivó en su detención por parte de las autoridades.

Luchadora de MMA agrede a policías dentro de un avión

De acuerdo con reportes de medios internacionales Sinaed Kavanagh, de 39 años, mostró una actitud agresiva antes del despegue, por lo que el capitán interrumpió las operaciones y dos oficiales de la Guardia Civil española, un hombre y una mujer, se acercaron a ella para someterla.

Sin embargo, la luchadora hizo gala de su conocimiento en artes marciales y agredió a los agentes. En medio del forcejeo, otro hombre, del que se investiga su implicación, y una presunta amiga de Kavanagh, se vieron involucrados, lo que aumentó la tensión en la cabina.

Kavanagh, quien es amiga de Conor McGregor, causó lesiones considerables en los oficiales y ambos se reportaron con baja laboral.

Después de varios minutos de tensión, Kavanagh fue sometida y esposada y pasó la noche en la prisión del aeropuerto. Fue puesta en libertad al día siguiente tras comparecer ante un juez, mientras continúa en investigación por delitos de lesiones y atentado contra la autoridad.

¿Quién es Sinead Kavanagh?

Sinead Kavanagh ha sido campeona nacional de boxeo en Irlanda cinco veces y posteriormente incursionó en la MA¡MA llegando a ocupar el lugar 10 en el ranking mundial femenino de peso pluma de Fight Matriix.

Kavanagh ha recibido el apoyo de Conor McGregor quien se ha dejado ver en algunas de sus peleas para alentarla.

