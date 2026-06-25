Solitario, videojuego que pasó de ser el más aburrido a recibir críticas positivas; así fue el cambio

Durante muchas décadas el Solitario era un juego que llegó a ser considerado uno de los más aburridos gracias a su nula capacidad de asociación con otros gamers. La situación, sin embargo, ha dado un giro radical en los últimos años, y ahora ha recibido constantes críticas positivas.

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A pesar de ser un pasatiempo aceptable entre la comunidad, la realidad es que el Solitario no lograba atraer durante mucho tiempo a los gamers. Ahora, tal hecho ha cambiado para bien y lo anterior deriva de la evolución que este juego ha tenido, mismo que ha generado muchas críticas a favor del mismo.

¿Cómo pasó el Solitario de ser aburrido a recibir gratas críticas?

El Solitario ya no es lo que fue antes y todo se debe al Forbidden Solitaire, un juego que toma como base las reglas clásicas del mismo pero que, sin embargo, las lleva por un camino mucho más interesante y entretenido, lo cual hace que el mismo sea más disfrutable para quien lo juega.

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En este juego, el objetivo principal es ordenar los naipes mientras los jugadores se adentran en una aventura oscura y de fantasía en donde cada una de las partidas tiende a explorar las mazmorras, mismas que están llenas de secretos, desafíos y criaturas nunca antes vistas.

Esta propuesta, como era de esperase, hace del Solitario un juego mucho más atractivo dado que las partidas se alteran de forma constante, por lo que si bien puedes obtener mejoras, también es posible caer en baches de donde es muy difícil salir para continuar el juego.

¿Qué piensan los críticos respecto al Forbidden Solitaire?

Esta nueva actualización del Solitario, como era de esperarse, ha dejado sensaciones realmente atractivas entre la comunidad gamer en México y el resto del mundo, pues se considera que dicha evolución hace de este juego uno en el que las horas de diversión pueden ser incontables.