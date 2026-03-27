Sony revela detalles sobre la PlayStation 6; ¿cuándo sale a la venta?

La PlayStation 6 promete ser una de las consolas más espectaculares y llamativas que se han creado en la historia de los videojuegos, y más en torno a todas las curiosidades que se han dicho en torno a su creación. Ante esta situación, ahora es Sony quien ha revelado más detalles al respecto.

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La creación de la PlayStation 6 promete ser un antes y un después en la historia de los videojuegos y sus respectivas consolas considerando el impacto que esta puede generar, así como el costoso precio que puede tener. Ante ello, ¿te has preguntado cuándo será su fecha de lanzamiento?

¿Qué se sabe sobre la PlayStation 6? Esto dijo Sony

Lo primero a tener en cuenta es que la generación de fotogramas a través de la Inteligencia Artificial podría ser un hecho en la siguiente edición de la PlayStation 6, esto como parte de la relación que existe entre AMD y Sony dentro de un proyecto conocido como Amethyst.

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PlayStation 6 is reportedly now pushed to release in 2028 or even 2029. pic.twitter.com/5Z1WVRv4tk — TheGameVerse (@TheGameVerse) February 16, 2026

Mark Cerny, hombre importante dentro de Sony, destacó que esta situación mejorará el rendimiento gráfico a través del aprendizaje automático. No obstante, también evidenció que los jugadores no deben esperar este tipo de novedades a lo largo del 2026, sino que estas llegarán con el arribo de la PS6.

Básicamente, y sin confirmarlo de forma oficial, la idea de Sony es preparar el terreno para la próxima generación de un hardware en donde la Inteligencia Artificial sea clave al momento de mejorar el rendimiento visual de su consola, misma que promete ser una de las más espectaculares de todos los tiempos.

¿Cuándo será el lanzamiento de la PlayStation 6?

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce la fecha exacta para la llegada de la PlayStation 6. Rumores del pasado aseguraban que esta sería lanzada a finales del 2026; sin embargo, posteriormente se habla de que su arribo se daría, incluso, hasta el año 2028.